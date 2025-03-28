Прості та ефективні поради допоможуть позбутися навіть від застарілих плям, пише 24 Канал. Спробуйте скористатися ними, щоб переконатися в тому, що вони справді працюють.

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Газована вода

Налийте газовану несолодку воду на пляму й обережно промокніть її чистою тканинною серветкою. Вуглекислий газ, який міститься у воді, допоможе вивести навіть застарілу пляму на одязі. Процедуру можна повторити кілька разів, а тоді прополоскати ділянку холодною водою й витерти насухо чистим рушником. Якщо ж пляма була застарілою, тоді варто її ще раз кинути в прання.

Сіль з гліцерином

Вивести свіжу пляму від кави допоможе сіль з гліцерином. Все треба розвести в однаковій пропорції й нанести на пляму, залишити на кілька хвилин, а тоді випрати, як зазвичай, з додаванням порошку.



Сіль з гліцерином виводить пляму від кави / Фото Pexels

Оцет

Змішайте однакові частини оцту й води з додаванням кількох столових ложок прального порошку. Спочатку перевірте суміш на непомітній ділянці. Якщо паста не буде видаляти фарбу з тканини, то увітріть суміш в пляму старою зубною щіткою, а після цього прополощіть одяг.

Лимонна кислота

Перевага цього методу виведення плями в тому, що лимонна кислота не шкодить волокнам. Лимонну кислоту розчиніть у воді, тоді нанесіть на пляму та залишіть на 5 хвилин. Тоді змийте кислоту, заперіть господарським милом й відправте у пральну машину.

Перекис водню

Нанесіть перекис водню на пляму й залишіть на годину, а тоді виперіть в будь-який зручний для вас спосіб.

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