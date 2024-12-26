Когда говорится о продуктах для повышения иммунитета, легко вспомнить о типичных продуктах – цитрусовые, листовую зелень и чеснок, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Впрочем, есть еще один, который может принести вам гораздо больше пользы, чем вы представляли.

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Что нужно есть для иммунитета

Несмотря на совсем небольшой размер, черника – это именно та ягода, которую нужно больше есть этой зимой. Она может существенно укрепить вашу иммунную систему, ведь она насыщена антиоксидантами, витаминами и питательными веществами – а это делает ее просто суперфудом для защиты от болезней.

Черника - это вкусный, легкодоступный, чрезвычайно универсальный фрукт, который укрепляет иммунитет. Независимо от того, свежая, замороженная, сушеная или выжатая, черника предлагает так много преимуществ в крошечной оболочке,

– поделилась диетолог Сьюзен Кундрат.

Яркого фиолетового цвета чернике придают антоцианы – антиоксиданты, содержащиеся в ней. И именно поэтому яркие, насыщенные цветом фрукты и ягоды так хорошо влияют на иммунитет.

Противовоспалительные свойства

Иногда иммунная система организма может быть ослаблена хроническими воспалениями, а это затрудняет борьбу с болезнями. И употребление черники может поддержать иммунную систему, уменьшая воспаление в организме.



Черника обладает противовоспалительными свойствами / Фото Pexels

Поддержание здоровья кишечника

Естественно высокое содержание клетчатки в чернике помогает выводить токсины из организма и способствует общему здоровью кишечника. А поддержка нормальной работы этого органа – это часть профилактики заболеваний, ведь это способствует пищеварению, защищает организм и предотвращает проникновение вредных микробов.

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Усиливает работу иммунных клеток

Потребление черники может улучшить способность клеток, повышающих иммунитет, выполнять свою работу. Эти клетки являются жизненно важной частью иммунной системы.