Возможно, у вас есть привычка после стирки еще на несколько часов оставлять чистую одежду в барабане стиральной машины? Что ж, от нее лучше отказаться, ведь она может принести немало вреда и одежде, и некоторым компонентам бытовой техники.

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Почему нельзя оставлять чистую одежду в барабане машинки

Ваша стиральная машина, несмотря на то, что является достаточно надежной, не может служить вечно. Но если вы хотите существенно продлить этот срок, важно понимать основные правила пользования. Именно по этой причине важно убирать белье из барабана сразу же после стирки. Влага, что остается в нем, может привести к образованию плесени и нанесет вред и одежде, и самой машинке.

Специалисты советуют запускать цикл отжима сразу же после стирки, или же вынимать белье из машинки прямо после того, как стирка закончилась. Держите дверцу открытой для того, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию и предотвратить накопление лишней влаги.



Одежду нельзя оставлять в барабане / Фото Pexels

Может ли одежда плесневеть в машинке

Конечно, может! Если вы оставите мокрую одежду в барабане слишком надолго, она станет идеальным местом для размножения различных бактерий и плесени, и вам придется стирать ее снова, чтобы избавиться от характерного аромата.

Но предотвратить это достаточно просто – вынимайте вещи из машинки сразу же после стирки.

Почему одежда плохо пахнет после стирки

Плохой запах могут вызывать несколько факторов. Сырость, что образуется от оставления одежды в барабане, приводит к запаху плесени.

Кроме того, некоторые машинки могут накапливать грязь на внутренних деталях, и это также может быть причиной неприятного запаха.