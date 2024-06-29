Укроп имеет множество преимуществ, поэтому неудивительно, что все его очень любят. Он улучшает пищеварение, снижает уровень холестерина, имеет противовоспалительные и антиоксидантные свойства, поддерживает здоровье костей, улучшает сон и даже способствует здоровью кожи.

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Чаще всего укроп сушат и замораживают, однако в летний сезон держите его свежим в холодильнике.

Как хранить укроп свежим

Чтобы зелень не потеряла своего вкуса и запаха, отделите веточки зелени от толстых стеблей и тщательно промойте водой. После этого зелень надо высушить.

Тогда простерилизуйте банки, в которых будет храниться укроп. Веточки укропа выложите в подготовленные банки плотным слоем. Тогда закройте ее и поставьте в холодильник. Этот способ поможет хранить укроп как можно дольше.



Укроп может быть свежим вдвое дольше / Фото Pexels

Также можете держать укроп во влажном полотенце. Это поможет поддерживать необходимый уровень влажности не давая укропу пересыхать. Обернутый укроп в полотенце можно поставить в пластиковый контейнер с крышкой или полиэтиленовый пакет с zip-застежкой, оставив немного места в середине.