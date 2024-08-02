Не только витамин C: вот 6 неожиданных преимуществ от апельсинового сока

Апельсиновый сок – это вкусный напиток, который у многих людей ассоциируется с завтраком. И он, на удивление, очень питательный: в нем больше пользы, чем вы представляете.

Апельсиновый сок – один из самых популярных напитков. Но значит ли это, что он полезен? И какой лучше пить: купленный в магазине или свежевыжатый? Диетолог Кристина Манян убеждена, что лучше готовить напиток самостоятельно. О преимуществах апельсинового сока – далее.

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Поддерживает здоровье и иммунитет

Из-за высокого содержания витамина С апельсиновый сок может быть замечательным для вашей иммунной системы и выступать как мощный антиоксидант. А растительные соединения, которые можно найти в соке, например, каротиноиды, аскорбиновая кислота и флавоноиды также содержат немало полезных свойств и помогают уменьшить воспаление в организме. Кроме того, они могут защитить молекулы от свободных радикалов, а это только усиливает иммунитет.

Помогает защитить сердце

Антиоксиданты в витамине С и растительные соединения, содержащиеся в апельсиновом соке, также полезны и для вашего сердца. Кроме того, в напитке можно найти магний и калий, а она является электролитами и способствуют здоровому сердечному ритму и работе сердца.

Калий также участвует в нескольких других функциях организма – балансе жидкости и электролитов, и в регуляции артериального давления.



Апельсиновый сок очень полезен / Фото Pexels

Укрепляет здоровье кожи

Если вы хотите улучшить состояние кожи изнутри, тогда в этом также может помочь апельсиновый сок. Витамин С нужен для создания коллагена, и из-за того, что этот микроэлемент превращает аминокислоту пролин в гидроксипролин, и производится коллаген.

А сам коллаген – это белок, который есть в коже и обеспечивает ее структуру и эластичность.

Помогает в восстановлении и росте

Фолиевая кислота и витамин В6, что есть в соке, очень важны для роста и восстановления в организме в течение всей жизни. И фолат особенно важен для создания новых клеток, восстановления ДНК и тому подобное.

Поддерживает здоровье мозга

Вы могли этого не знать, и витамин С также играет важную роль и в здоровье нашего мозга. Исследования показывают, что потребление апельсинового сока может улучшить когнитивные функции у здоровых взрослых людей, а это, вероятно, связано с высоким уровнем флавоноидов в напитке.

Может предотвратить образование камней в почках

И, конце концов, употребление апельсинового сока полезно для того, чтобы предотвратить образование болезненных камней в почках. Эти образования напоминают камни и могут вырасти до такого размера, что затрудняют прохождение через тело, и тогда человек нуждается в медицинской помощи.