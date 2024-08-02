Не тільки вітамін C: ось 6 несподіваних переваг від апельсинового соку

Апельсиновий сік – це смачний напій, який у багатьох людей асоціюється зі сніданком. І він, на диво, дуже поживний: в ньому більше користі, ніж ви уявляєте.

Апельсиновий сік – один з найпопулярніших напоїв. Та чи це значить, що він корисний? І який краще пити: куплений у магазині чи свіжовичавлений? Дієтологиня Крістіна Манян переконана, що краще готувати напій самостійно. Про переваги апельсинового соку – далі.

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Підтримує здоров'я та імунітет

Через високий вміст вітаміну С апельсиновий сік може бути чудовим для вашої імунної системи та виступати як потужний антиоксидант. А рослинні сполуки, які можна знайти у соку, наприклад, каротиноїди, аскорбінова кислота та флавоноїди також містять чимало корисних властивостей та допомагають зменшити запалення в організмі. Окрім того, вони можуть захистити молекули від вільних радикалів, а це тільки посилює імунітет.

Допомагає захистити серце

Антиоксиданти у вітаміні С та рослинні сполуки, що містяться в апельсиновому соку, також є корисними й для вашого серця. Окрім того, в напої можна також знайти магній та калій, а вона є електролітами та сприяють здоровому серцевому ритму та роботі серця.

Калій також бере участь у кількох інших функціях організму – балансі рідини та електролітів, і у регуляції артеріального тиску.



Апельсиновий сік дуже корисний / Фото Pexels

Зміцнює здоров'я шкіри

Якщо ви хочете покращити стан шкіри зсередини, тоді у цьому також може допомогти апельсиновий сік. Вітамін С потрібний для створення колагену, і через те, що цей мікроелемент перетворює амінокислоту пролін у гідроксипролін, і виробляється колаген.

А сам колаген – це білок, який є у шкірі та забезпечує її структуру та еластичність.

Допомагає у відновленні та рості

Фолієва кислота та вітамін В6, що є у соку, є дуже важливими для росту та відновлення в організмі протягом усього життя. І фолат особливо важливий для створення нових клітин, відновлення ДНК тощо.

Підтримує здоров'я мозку

Ви могли цього не знати, та вітамін С також відіграє важливу роль і у здоров'ї нашого мозку. Дослідження показують, що споживання апельсинового соку може покращити когнітивні функції у здорових дорослих людей, а це, ймовірно, пов'язано із високим рівнем флавоноїдів у напої.

Може запобігти утворенню каменів у нирках

І, зрештою, вживання апельсинового соку корисне для того, аби запобігти утворенню хворобливих каменів у нирках. Ці утворення нагадують камінці та можуть зрости до такого розміру, що ускладнюють проходження через тіло, і тоді людина потребує медичної допомоги.