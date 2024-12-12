3 причины есть больше черного шоколада: он полезнее, чем вы думали

Черный шоколад может придать насыщенный, интересный вкус многим нашим любимым десертам. Но вы, возможно, и не догадывались обо всей пользе, которую он может принести организму.

Конечно, все продукты следует потреблять в умеренном количестве, чтобы они оставались полезными, но нет ничего страшного в том, чтобы съесть немного шоколада, когда вы в настроении полакомиться сладким, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. От этого вы не только не потеряете, но еще и получите несколько значительных преимуществ.

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Шоколад содержит антиоксиданты

Основное соединение, ответственное за пользу темного шоколада для здоровья, - это флавоноиды, соединение из какао-бобов,

– поделилась Эвери Зенкер, диетолог.

Флавоноиды – это тип полифенолов, имеющих мощные антиоксидантные свойства, а это значит, что потребление темного шоколада связано со снижением артериального давления и холестерина.

Он наполнен витаминами и минералами

Вы могли и не догадываться, что черный шоколад содержит важные витамины и минералы, например железо, калий и цинк. Каждое из этих питательных веществ играет достаточно важную роль в поддержании оптимального здоровья и самочувствия. А темный шоколад является особенно хорошим источником магния, который поддерживает здоровье мышц, нервов и костей.



Шоколад может принести немало пользы / Фото Pexels

Имеет значительное влияние на настроение

Перекусывание шоколадом приносит вам удовольствие? Диетологи убеждены, что оно существует не только в вашей голове. Какао, из которого и состоит шоколад, содержит фенилэтиламин, стимулятор центральной нервной системы. И он может помочь поднять настроение и потенциально смягчить легкие симптомы депрессии.

Употребление черного шоколада может вызвать высвобождение эндорфинов, наполнить ваше тело природными химическими веществами, способствующими хорошему самочувствию.

Конечно, это не идеальное средство от скуки или грусти, но время от времени шоколад может предложить приятное повышение настроения. Впрочем, для того, чтобы получить пользу, стоит потреблять шоколад в умеренных количествах.