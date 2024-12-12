3 причини їсти більше чорного шоколаду: він корисніший, ніж ви думали

Чорний шоколад може надати насиченого, цікавого смаку багатьом нашим улюбленим десертам. Але ви, можливо, й не здогадувалися про усю користь, що він може принести організму.

Звісно, всі продукти варто споживати у помірній кількості, аби вони залишалися корисними, але немає нічого страшного в тому, аби з'їсти трохи шоколаду, коли ви в настрої поласувати солодким, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Від цього ви не тільки не втратите, але ще й отримаєте кілька значних переваг.

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Шоколад містить антиоксиданти

Основна сполука, відповідальна за користь темного шоколаду для здоров’я, — це флавоноїди, сполука з какао-бобів,

– поділилася Евері Зенкер, дієтологиня.

Флавоноїди – це тип поліфенолів, що мають потужні антиоксидантні властивості, а це значить, що споживання темного шоколаду пов'язане із зниженням артеріального тиску та холестерину.

Він наповнений вітамінами та мінералами

Ви могли й не здогадуватися, що чорний шоколад містить важливі вітаміни та мінерали, як-от залізо, калій та цинк. Кожна з цих поживних речовин відіграє досить важливу роль у підтриманні оптимального здоров'я та самопочуття. А темний шоколад є особливо хорошим джерелом магнію, який підтримує здоров'я м'язів, нервів та кісток.



Шоколад може принести чимало користі / Фото Pexels

Має значний вплив на настрій

Перекушування шоколадом приносить вам задоволення? Дієтологи переконані, що воно існує не тільки у вашій голові. Какао, з якого і складається шоколад, містить фенілетиламін, стимулятор центральної нервової системи. І він може допомогти підняти настрій та потенційно пом'якшити легкі симптоми депресії.

Вживання чорного шоколаду може викликати вивільнення ендорфінів, наповнити ваше тіло природними хімічними речовинами, що сприяють гарному самопочуттю.

Звісно, це не ідеальний засіб від нудьги чи смутку, але час від часу шоколад може запропонувати приємне підвищення настрою. Втім, для того, щоб отримати користь, варто споживати шоколад у помірних кількостях.