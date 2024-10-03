Лучшее приобретение на осень: зачем нужен увлажнитель воздуха

Во время отопительного сезона влажность в квартире теряется, поскольку батареи сильно высушивают воздух. Снижение влажности может привести к плохому самочувствию, дискомфорту, ухудшению работоспособности и еще ряду проблем, поэтому без увлажнителя воздуха нам не обойтись.

Функция увлажнителя заключается в том, чтобы вернуть влагу в воздух, пишут Porady 24. В норме влажность должна составлять 60%, однако в осенне-зимние время она снижается на половину. Низкий уровень влаги и сухой воздух вызывают сухость и раздражение глаз и кожи.

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Зачем нужен увлажнитель воздуха

Увлажнитель воздуха поможет поддерживать влагу в квартире на оптимальном уровне. Они помогают избежать пересыхания слизистых оболочек, поддерживают иммунную систему и уменьшают риски заболевания ОРВИ. Кроме того, увлажнитель создаст благоприятный микроклимат в помещении, поэтому вам будет легче дышать.

Увлажнитель воздуха нужен всем в холодное время года, поскольку сухой воздух приводит к пересушиванию ногтей и волос, кожа теряет эластичность и даже может начать шелушиться.

Благодаря девайсу вы автоматически создадите комфортные условия для сна, поскольку увлажнитель облегчит дыхание и снизит риск появления храпа. Кроме того, лучшая влажность воздуха предотвратит опадение листьев и пересыхание комнатных растений.



Увлажнитель воздуха приносит немало пользы / Фото Pexels

Какие есть увлажнители воздуха

Самыми популярными являются ультразвуковые увлажнители, которые превращают воду в мелкий туман, который выпускается в воздух. Они прекрасно подходят для спальни и детской комнаты, поскольку тихие в работе и потребляют мало электроэнергии. Эти девайсы способны поддерживать влажность в холодной или теплой форме. Однако в этот увлажнитель надо заливать только очищенную или дистиллированную воду.

Паровые увлажнители работают от нагрева воды, которая превращается в пар и выпускается в воздух. Они также способны повысить уровень влажности, а пар уничтожает бактерии и микробы. Впрочем такие увлажнители имеют определенные минусы. Из-за нагрева воды они потребляют больше электроэнергии и не совсем безопасными из-за горячего пара.