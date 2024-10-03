Найкраще придбання на осінь: навіщо потрібен зволожувач повітря

Під час опалювального сезону вологість у квартирі втрачається, оскільки батареї сильно висушують повітря. Зниження вологості може призвести до поганого самопочуття, дискомфорту, погіршення працездатності та ще низки проблем, тому без зволожувача повітря нам не обійтися.

Функція зволожувача полягає в тому, щоб повернути вологу в повітря, пишуть Поради 24. У нормі вологість має складати 60%, проте в осінньо-зимову пору вона знижується на половину. Низький рівень вологи та сухе повітря викликають сухість й подразнення очей та шкіри.

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Навіщо потрібен зволожувач повітря

Зволожувач повітря допоможе підтримувати вологу у квартирі на оптимальному рівні. Вони допомагають уникнути пересихання слизових оболонок, підтримують імунну систему та зменшують ризики захворювання на ГРВІ. Окрім того, зволожувач створить сприятливий мікроклімат у приміщенні, тож вам буде легше дихати.

Зволожувач повітря потрібен всім в холодну пору року, оскільки сухе повітря призводить до пересушування нігтів та волосся, шкіра втрачає еластичність та навіть може почати лущитися.

Завдяки девайсу ви автоматично створите комфортніші умови для сну, оскільки зволожувач полегшить дихання та знизить ризик появи хропіння. Окрім того, краща вологість повітря запобігатиме опаданню листя та пересиханню кімнатних рослин.



Зволожувач повітря приносить чимало користі / Фото Pexels

Які є зволожувачі повітря

Найпопулярнішими є ультразвукові зволожувачі, які перетворюють воду на дрібний туман, який випускається в повітря. Вони чудово підходять для спальні та дитячої кімнати, оскільки тихі в роботі та споживають мало електроенергії. Ці девайси здатні підтримувати вологість у холодній чи теплій формі. Однак у цей зволожувач треба заливати лише очищену чи дистильовану воду.

Парові зволожувачі працюють від нагрівання води, яка перетворюється на пар та випускається в повітря. Вони також здатні підвищити рівень вологості, а пар знищує бактерії та мікроби. Втім такі зволожувачі мають певні мінуси. Через нагрівання води вони споживають більше електроенергії та є не зовсім безпечними через гарячий пар.