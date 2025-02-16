Добавьте эту специю в свои блюда: польза для кишечника обеспечена

Если вы хотите улучшить здоровье своего кишечника, тогда нужно запастись ингредиентами, богатыми клетчаткой, а также ферментированными продуктами. Впрочем, даже обычная специя может принести необычную пользу для вашего здоровья.

Обычно специи используются для того, чтобы придать вашим блюдам особый вкус и цвет, но они также могут и принести необычные преимущества для вашего здоровья – в том числе и те, что влияют на кишечник, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Интересно Почему нельзя рубить орех возле дома: вот, что об этом говорят народные приметы

Какая специя лучшая для кишечника?

Если вы ищете специю, которая поможет улучшить здоровье кишечника, тогда особое внимание следует обратить на куркуму. Эта оранжевая приправа может поразить вас своими полезными свойствами.

В основном польза куркумы связана с ее способностью бороться с воспалением – все благодаря куркумину, основному соединению, содержащемуся в специи. Куркумин помогает защитить слизистую оболочку кишечника и уменьшить воспаление. А это очень важно, ведь именно она отвечает за усвоение кишечником питательных веществ.

Куркума также приносит пользу кишечным бактериям – а это решающий фактор в первоклассном здоровье кишечника. Она может способствовать росту полезных бактерий и одновременно подавлять рост вредных патогенов. И такая двойная работа помогает поддерживать сбалансированную, здоровую кишечную экосистему, что способствует пищеварению, работе иммунной системы и тому подобное.



Куркума очень полезна для кишечника / Фото Pexels

И, наконец, эта золотая пряность может стимулировать выработку желчи – желто-зеленой жидкости, вырабатываемой печенью. Желчь очень важна для расщепления жиров и усвоения жирорастворимых витаминов, к которым относятся витамины А, D, E, и K.

Увеличенный отток желчи также помогает поддерживать здоровый микробиом, уменьшая количество вредных бактерий в тонкой кишке и помогая поддерживать пищеварение.

Но несмотря на эти преимущества, стоит помнить, что добавление куркумы в рацион не станет магическим решением, хотя и может принести определенную пользу. Во-первых, куркума используется в пище в достаточно небольших количествах, и ее влияние на кишечник является кумулятивным, а не мгновенным. Кроме того, здоровье кишечника зависит от многих факторов – в частности от потребления клетчатки, гидратации, управления стрессом и разнообразия пищи в вашем рационе.