Чай одинаково все любят независимо от погоды – холодно на улице или жарко. Впрочем заваривания чайных листьев предусматривает воздействие горячей воды для того, чтобы оно раскрыло вкус и аромат. Однако слишком сильная температура может даже испортить чай.

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Можно ли заваривать чай кипятком

Заливка чая кипятком – это самый распространенный способ приготовления, но для разных видов чая должна быть оптимальная температура воды и время заваривания, поэтому это необходимо учесть.

Зеленый и белый чай относятся к нежным и ценным сортам, поэтому для них надо использовать охлажденную воду, чтобы сохранить тонкий аромат и избежать запаха перегорания. А вот для черного чая можете использовать кипяток. Он поможет усилить аромат и полностью откроет вкус.

Если зеленый чай надо заваривать при температуре 80°C не более 3 минут, чтобы избежать горечи, то черный заваривают кипятком и настаивают от 3 до 5 минут, чтобы получить насыщенный вкус.



Различные виды чая требуют разной температуры воды / Фото Pexels

Почему некоторые чаи нельзя заливать кипятком

Кипяток может влиять на вкус и аромат. Высокая температура воды способна обжечь чайные листья, поэтому напиток может горчить и быть уже не таким вкусным. Особенно горьким из-за кипятка может стать зеленый чай.

Как правильно заваривать чай

Нагрейте воду до кипения. Для черного чая это может быть кипяток, для зеленого – вода до температуры 80°C. Положите в чашку одну чайную ложку чая. Тогда осторожно залейте водой и дайте время настояться. Черному чаю нужно 5 минут, а зеленому хватит до 3 минут.