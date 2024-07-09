Вы измените рецепт навсегда: эти 5 блюд нужно готовить в бульоне, а не на воде

Есть немало блюд, которые приходится готовить очень часто, поэтому вы можете даже не подозревать, что делаете это неправильно. Впрочем, рецепт всегда можно улучшить.

Когда вам нужно сварить, например, макароны или картофель, или спассеровать овощи, вы точно тянетесь с кастрюлей к воде. Впрочем, немало блюд можно улучшить, если вместо этого заменить воду на бульон – куриный, говяжий или просто овощной.

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Киноа

Вы можете попробовать готовить киноа в овощном или курином бульоне и подавать его горячим как гарнир, или холодным в салате. Добавление бульона к воде сделает киноа вкуснее, и также к этому блюду идеально подойдут приправы.

Во время приготовления крупа может впитать много вкусов и наполниться ароматом бульона, и так вы можете добавить меньше соли в блюдо, а она не потеряет в яркости вкуса.

Кус-кус

Рыхлая каша будет на вкус гораздо лучше, если вы добавите к ней немного бульона во время варки. Или же вы можете просто залить сухую крупу горячим бульоном, накрыть крышкой и подождать, пока он впитается в зернышки. также можно размять кашу вилкой и затем вмешать туда сухофрукты, измельченные орехи и добавить свежую зелень.

Картофель

Картофель, сваренный на бульоне, будет на вкус гораздо лучше, чем тот, который вы сварите на воде. Так вы придадите блюду глубины и пикантного вкуса. Бульон можно потом разбавить молоком или небольшим количеством сливочного масла или оливкового масла.

Скорее всего, вам понадобится меньше соли и других ингредиентов, ведь бульон даст весь нужный вкус.



Картофель лучше варить в бульоне / Фото Pexels

Макароны

Приготовление любых макаронных изделий в бульоне поможет совместить вкусы и наполнить макароны пикантностью, а также насытить бульон крахмалистой сладостью – так он получит другую консистенцию и густоту. Особенно хорошо это работает в супах.

Рис

Специалисты советуют всегда для приготовления риса использовать бульон – независимо от того, для какого блюда он нужен. Именно бульон придаст глубокий и интересный привкус давно знакомой крупе. Вы можете использовать говяжий или куриный для лучшего результата.