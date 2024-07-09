Ви зміните рецепт назавжди: ці 5 страв потрібно готувати в бульйоні, а не на воді

Є чимало страв, які доводиться готувати дуже часто, тож ви можете навіть не підозрювати, що робите це неправильно. Втім, рецепт завжди можна покращити.

Коли вам потрібно зварити, наприклад, макарони чи картоплю, або ж спасерувати овочі, ви точно тягнетеся з каструлею до води. Втім, чимало страв можна покращити, якщо натомість замінити воду на бульйон – курячий, яловичий чи ж просто овочевий.

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Кіноа

Ви можете спробувати готувати кіноа в овочевому чи курячому бульйоні та подавати його гарячим як гарнір, або ж холодним у салаті. Додавання бульйону до води зробить кіноа смачнішим, і також до цієї страви ідеально підійдуть приправи.

Під час приготування крупа може ввібрати багато смаків та наповнитися ароматом бульйону, і так ви можете додати менше солі у страву, а вона не втратить у яскравості смаку.

Кус-кус

Пухка каша буде смакувати набагато краще, якщо ви додасте до неї трохи бульйону під час варіння. Або ж ви можете просто залити суху крупу гарячим бульйоном, накрити кришкою та почекати, поки він вбереться в зернятка. також можна розім'яти кашу виделкою і потім вмішати туди сухофрукти, подріблені горіхи та додати свіжу зелень.

Картопля

Картопля, зварена на бульйоні, смакуватиме набагато краще, ніж та, яку ви зварите на воді. Так ви додасте страві глибини та пікантного смаку. Бульйон можна потім розбавити молоком чи невеликою кількістю вершкового масла або ж оливкової олії.

Скоріш за все, вам знадобиться менше солі та інших інгредієнтів, адже бульйон дасть весь потрібний смак.



Картоплю краще варити в бульйоні / Фото Pexels

Макарони

Приготування будь-яких макаронних виробів у бульйоні допоможе поєднати смаки та наповнити макарони пікантністю, а також наситити бульйон крохмалистою солодкістю – так він отримає іншу консистенцію та густоту. Особливо добре це працює в супах.

Рис

Фахівці радять завжди для приготування рису використовувати бульйон – незалежно від того, для якої страви він потрібен. Саме бульйон надасть глибокого та цікавого присмаку давно знайомій крупі. Ви можете використати яловичий чи курячий для найкращого результату.