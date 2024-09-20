Эти 5 целебных чаев помогают против кашля: стоит пить их этой осенью
Источник:Real Simple
Кашель – это совсем не та часть осени, которая всем нравится. Но, к сожалению, подхватить простуду в холодную, пасмурную погоду чрезвычайно просто.
Когда дни становятся короче, а температура падает, очень важно защитить себя и укрепить свой иммунитет. И диетолог Кристина Манян убеждена, что несколько чаев могут вам в этом изрядно помочь.
Интересно Эти 5 фильмов погрузят вас в осеннюю атмосферу: их нужно посмотреть в сентябре
Зеленый чай
Зеленый чай полон биологически активных растительных соединений, которые обладают противовоспалительным и антибактериальным действием, поэтому он может стать очень разумным выбором при кашле.
И некоторые исследования также обнаружили, что зеленый чай действительно может снимать воспаление и уменьшать частоту симптомов у пациентов.
Ромашковый чай
Ромашковый чай часто ассоциируют с таким, что помогает расслабиться и лучше спать, но на этом его невероятные свойства совсем не заканчиваются. На самом деле в ромашке есть некоторые соединения, которые помогут вашему организму бороться с любой болезнью.
Мятный чай
Мята – это один из самых популярных выборов чая во время простуды, и совсем недаром. Дело в том, что она может облегчать симптомы кашля, поэтому этим растением точно нужно запастись на холодную осень.
Мятный чай чрезвычайно полезен / Фото Pexels
Чай из тимьяна
Тимьян используют не только в кулинарии, но и для того, чтобы заваривать очень вкусные чаи. Он может добавить пикантности, а также уменьшает симптомы кашля, поэтому попробовать его нужно однозначно.
Имбирный чай
Имбирь – это еще один доступный ингредиент, который уже веками используется для улучшения иммунитета и борьбы с кашлем, и добавлять его можно также и в чай.