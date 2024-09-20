Эти 5 целебных чаев помогают против кашля: стоит пить их этой осенью

Кашель – это совсем не та часть осени, которая всем нравится. Но, к сожалению, подхватить простуду в холодную, пасмурную погоду чрезвычайно просто.

Когда дни становятся короче, а температура падает, очень важно защитить себя и укрепить свой иммунитет. И диетолог Кристина Манян убеждена, что несколько чаев могут вам в этом изрядно помочь.

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Зеленый чай

Зеленый чай полон биологически активных растительных соединений, которые обладают противовоспалительным и антибактериальным действием, поэтому он может стать очень разумным выбором при кашле.

И некоторые исследования также обнаружили, что зеленый чай действительно может снимать воспаление и уменьшать частоту симптомов у пациентов.

Ромашковый чай

Ромашковый чай часто ассоциируют с таким, что помогает расслабиться и лучше спать, но на этом его невероятные свойства совсем не заканчиваются. На самом деле в ромашке есть некоторые соединения, которые помогут вашему организму бороться с любой болезнью.

Мятный чай

Мята – это один из самых популярных выборов чая во время простуды, и совсем недаром. Дело в том, что она может облегчать симптомы кашля, поэтому этим растением точно нужно запастись на холодную осень.



Мятный чай чрезвычайно полезен / Фото Pexels

Чай из тимьяна

Тимьян используют не только в кулинарии, но и для того, чтобы заваривать очень вкусные чаи. Он может добавить пикантности, а также уменьшает симптомы кашля, поэтому попробовать его нужно однозначно.

Имбирный чай

Имбирь – это еще один доступный ингредиент, который уже веками используется для улучшения иммунитета и борьбы с кашлем, и добавлять его можно также и в чай.