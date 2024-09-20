Ці 5 цілющих чаїв допомагають проти кашлю: варто пити їх цієї осені

Кашель – це зовсім не та частина осені, яка усім подобається. Але, на жаль, підхопити застуду у холодну, похмуру погоду надзвичайно просто.

Коли дні стають коротшими, а температура падає, дуже важливо захистити себе та зміцнити свій імунітет. І дієтологиня Крістіна Манян переконана, що кілька чаїв можуть вам у цьому неабияк допомогти.

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Зелений чай

Зелений чай сповнений біологічно активних рослинних сполук, які мають протизапальну та антибактеріальну дію, тож він може стати дуже розумним вибором при кашлі.

І деякі дослідження також виявили, що зелений чай справді може знімати запалення та зменшувати частоту симптомів у пацієнтів.

Ромашковий чай

Ромашковий чай часто асоціюють з таким, що допомагає розслабитися та краще спати, але на цьому його неймовірні властивості зовсім не закінчуються. Насправді у ромашці є деякі сполуки, які допоможуть вашому організму боротися із будь-якою хворобою.

М'ятний чай

М'ята – це один з найбільш популярних виборів чаю під час застуди, і зовсім недарма. Річ у тому, що вона може полегшувати симптоми кашлю, тож цією рослиною точно потрібно запастися на холодну осінь.



М'ятний чай надзвичайно корисний / Фото Pexels

Чай з чебрецю

Чебрець використовують не тільки у кулінарії, але й для того, щоб заварювати надзвичайно смачні чаї. Він може додати пікантності, а також зменшує симптоми кашлю, тож спробувати його потрібно однозначно.

Імбирний чай

Імбир – це ще один доступний інгредієнт, який вже століттями використовується для покращення імунітету та боротьби з кашлем, і додавати його можна також і у чай.