Сюжети фільмів необов'язково мають відбуватися восени, аби перенести нас у це неймовірне відчуття затишку і легкої меланхолії. І Поради 24 підібрали список зі стрічок, які просто обов'язкові до перегляду у першу половину осені.

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Коли Гаррі зустрів Саллі

Цей фільм 1989 року точно занурить вас у спогади та дасть відчуття, що осінь вже й справді почалася. Головні герої фільму прогулюються Центральним парком, що вже засипало листя, і їхній роман точно не залишить нікого байдужим.

Цей фільм також отримав премію Британської академії за найкращий сценарій, тож ви точно не пожалкуєте про витрачений час.

Незрівнянний містер Фокс

Не дайте цьому анімаційному фільму обдурити себе – адже він точно не тільки для дітей. Знятий він Весом Андерсоном за мотивами дитячої повісті Роналда Дала.

Головний герой стрічки Містер Фокс живе з дружиною та сином і давно облаштував життя газетного оглядача. Втім, спокуса дикого минулого та природні інстинкти змушують його повернутися до старих звичок – а саме до крадіжок курей.

Фільм досліджує ідеї пошуку балансу між природою та обов'язками, зрілості, зростання та дорослішання.

Спілка мертвих поетів

Події цього фільму розгортаються у вигаданій елітній школі-інтернаті у 1959 році. У школі з'являється новий вчитель англійської мови та літератури Джон Кітінг, якого зіграв Робін Вільямс. Саме він надихає учнів змінити щось у житті, а також пробуджує у них інтерес до поезії та літератури.

Білявка в законі

Ель Вудс спершу навіть не мріяла про кар'єру юристки, але все ж вступає до Гарварду з надією повернути свого хлопця Ворнера. Втім, час спливає, і вона починає замислюватися, що здатна на більше – і що юриспруденція починає цікавити її сильніше, ніж колишній хлопець.

Ця романтична комедія занурить вас у радісний осінній настрій, тож у вересні її потрібно переглянути обов'язково.



Білявка в законі / Скриншот з фільму

Посмішка Мони Лізи

Фільм варто було б дивитися тільки заради тріо Джулії Робертс, Джулії Стайлз та Кірстен Данст. Втім, вас також може привабити цікавий сюжет та неймовірна осіння атмосфера. Під час перегляду фільму так і хочеться вдягти теплий светр, взяти чашку чаю та запланувати похід на мистецьку виставку.