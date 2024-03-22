5 самых полезных чаев, которые стоит пить каждый день

Легко забыть, что обычная чашка чая может быть наполнена большим количеством питательных веществ. Они могут быть чрезвычайно полезными для вашего здоровья, поэтому не стоит пренебрегать этим напитком.

Независимо от того, или вы добавляете в чай лед, или вы пьете его горячим, он все равно принесет вам достаточно много пользы. Но некоторые сорта чая являются наиболее питательными для организма, и их следует пить чуть ли не ежедневно. О них рассказала диетолог Кристина Манян.

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Черный чай

Вы будете удивлены, и один из самых распространенных чаев также является чрезвычайно полезным для вас. Но кроме заряда кофеина, этот напиток может дать вам еще немало других преимуществ. В частности, он содержит достаточно много фитонутриентов, особенно теафлавина. А вот полифенольные соединения в вашем чае помогут вам поддерживать здоровье сердца и могут положительно влиять на артериальное давление и уровень холестерина.

Вы будете удивлены, и черный чай может также способствовать улучшению вашего иммунитета и здоровья кишечника, а также помогать работе мозга и обмена веществ.

Имбирный чай с куркумой

Травяной чай с имбирем и куркумой в последнее время набирает популярность, и это точно происходит не зря.

Куркумин в куркуме обладает противовоспалительным действием , а гингеролы, содержащиеся в имбире, облегчают боль и улучшают пищеварение. Эта чайная смесь без кофеина – это успокаивающий способ начать или завершить свой день и просто прекрасно сочетается с ноткой меда,

– поделилась эксперт.

Зеленый чай

Этот вид чая подвергается минимальному окислению, и обычно его листья не так сильно дробят, по сравнению с черным чаем. Кроме того, этот сорт содержит меньше кофеина, чем черный – примерно 30 миллиграммов на чашку.

Учитывайте и то, что землистый, цветочный вкус зеленого чая будет прекрасно сочетаться с любыми другими продуктами и блюдами.

Лимонный чай

Любой напиток на основе лимона будет идеальным для ежедневного употребления, ведь в лимоне содержится витамин С, который поможет вашему организму бороться с воспалением и укреплять иммунитет. На самом деле любой чай с добавлением цитрусовых будет иметь похожий эффект, поэтому вы можете добавлять к напитку также сок или цедру апельсина и тому подобное.

Мятный чай

Существует несколько видов мятного чая, и они в основном имеют одинаковые преимущества. Они могут улучшить ваши когнитивные функции – память, концентрацию и внимание. К тому же эти чаи не содержат кофеина и помогут вам облегчить вздутие живота и избавиться от некоторых других проблем с пищеварением.

Будет полезным мятный чай и во время кашля или насморка.