Высокий уровень холестерина может означать, что в вашей крови слишком много жирного вещества, которое и известно как холестерин. Со временем он может накапливаться в кровеносных сосудах, и это вызывает закупорку сосудов и может препятствовать надлежащему кровотоку. О некоторых продуктах, которые не стоит есть, чтобы предотвратить высокий холестерин, рассказала эксперт Рози Мартин из Plant Based Health Professionals.

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Какие продукты не стоит есть с высоким холестерином

Рози считает, что худший виновник высокого уровня холестерина – это продукты, содержащие очень много насыщенных жиров.

Вы больше рискуете получить высокий уровень холестерина, если едите много продуктов, содержащих насыщенные жиры,

– поделилась она.

Поэтому по этой причине вам нужно воздержаться от употребления некоторых конкретных продуктов. В частности это некоторые продукты животного происхождения – мясо, сыры, сливки и масло. Кроме того, старайтесь избегать и такой пищи, которая прошла очень большую обработку – например, пирожные и готовые блюда на вынос.

Насыщенный жир – это то вещество, что может блокировать рецепторы в печени, которые выводят холестерин из крови и расщепляют его. Кроме того, холестерин расщепляется не так быстро, и может накапливаться и в конце концов приводить к успладненьям.

Употребление слишком большого количества жиров точно приведет к тому, что в вашем организме поднимется уровень "плохого" холестерина, и это может увеличить риски сердечных заболеваний, а также инсульта.

Существуют конкретные рекомендации по количеству насыщенных жиров, которые можно потреблять в течение дня. Для мужчин это 30 граммов, а для женщин – не более, чем 20 граммов. Дети должны потреблять еще меньше насыщенных жиров.

Кроме того, для того, чтобы иметь более низкий уровень холестерина, нужно потреблять достаточно много продуктов с клетчаткой.

Клетчатка является исключительно растительной пищей, поэтому сюда входят цельные зерна, такие как овес и коричневый рис, фрукты и овощи, орехи и семена, а также мясные альтернативы с высоким содержанием белка, такие как соя и фасоль,

– поделилась эксперт.