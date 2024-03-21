Високий рівень холестерину може означати, що у вашій крові надто багато жирної речовини, яка і відома як холестерин. З часом він може накопичуватися в кровоносних судинах, і це спричинає закупорку судин та може перешкоджати належному кровотоку. Про деякі продукти, які не варто їсти, щоб запобігти високому холестерину, розповіла експертка Розі Мартін з Plant Based Health Professionals.

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Які продукти не варто їсти з високим холестерином

Розі вважає, що найгірший винуватець високого рівня холестерину – це продукти, що містять дуже багато насичених жирів.

Ви більше ризикуєте отримати високий рівень холестерину, якщо їсте багато продуктів, що містять насичені жири,

– поділилася вона.

Тож з цієї причини вам потрібно утриматися від вживання деяких конкретних продуктів. Зокрема це деякі продукти тваринного походження – м'ясо, сири, вершки та масло. Окрім того, намагайтеся уникати і такої їжі, яка пройшла дуже велику обробку – наприклад, тістечка та готові страви на винос.

Насичений жир – це та речовина, що може блокувати рецептори в печінці, які виводять холестерин із крові та розщеплюють його. Окрім того, холестерин розщеплюється не так швидко, і може накопичуватися та зрештою призводити до успладнень.

Вживання надто великої кількості жирів точно призведе до того, що у вашому організмі підніметься рівень "поганого" холестерину, і це може збільшити ризики серцевих захворювань, а також інсульту.

Існують конкретні рекомендації щодо кількості насичених жирів, які можна споживати протягом дня. Для чоловіків це 30 грамів, а для жінок – не більше, ніж 20 грамів. Діти повинні споживати ще менше насичених жирів.

Окрім того, для того, щоб мати нижчий рівень холестерину, потрібно споживати досить багато продуктів із клітковиною.

Клітковина є виключно рослинною їжею, тому сюди входять цільні зерна, такі як овес і коричневий рис, фрукти та овочі, горіхи та насіння, а також м’ясні альтернативи з високим вмістом білка, такі як соя та квасоля,

– поділилася експертка.