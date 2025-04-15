Покрасьте стены в эти 4 цвета: даже самая маленькая комната станет просторнее

Маленькое пространство – это дополнительный вызов для владельцев во время ремонта, ведь нужно не только разместить в нем всю мебель и мелочи, но и сделать так, чтобы комната выглядела органичной и не тесной. И правильный выбор цветов может в этом помочь.

Спроектировать маленькое пространство может быть непросто, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. И независимо от того, или еще спальня, или кухня, или гостиная, нужно подумать над тем, как заставить комнату выглядеть большей, чем она есть.

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И есть один простой секрет, который поможет визуально увеличить любое пространство – удачно подобранный цвет краски.

Белый

Этот универсальный цвет творит настоящие чудеса с маленьким пространством и может визуально увеличить даже самую маленькую каморку. Кроме того, есть немало способов, которые помогут сделать так, чтобы белый в комнате выглядел шикарно и стильно, а не скучно и стерильно.

Главное, следите за тем, чтобы покрыть в одинаковый оттенок и потолок, и стены – чтобы рядом с новым белым цветом не осталось и следа старой желтоватой краски, ведь она тогда будет выглядеть еще более грязной.



Белые стены могут увеличить пространство / Фото Pexels

Кремовый

Вам не нравится белый? Что ж, это вполне нормально, к тому же существует не хуже альтернатива – кремовый, который близок к белому и может так же успешно создать иллюзию дополнительных квадратных метров.

Вы можете выбрать и грязно-белый, и кремовый оттенки – они считаются вечной классикой для коридоров и небольших кухонь. Эти цвета позволят сделать пространство светлым, ведь стены будут отражать максимум света.

К слову, в квартирах нужно следить не только за цветом стен, но и за наличием на них нежелательных грибков. Ранее мы рассказывали об основных причинах, по которым появляется плесень на стенах.

Светло-голубой

Независимо от того, или вы красите детскую комнату, или домашний офис, светло-голубой оттенок краски станет идеальным выбором для небольших помещений, ведь он выглядит воздушно и ярко. Это – отличный вариант, ведь он имитирует открытость неба и создает мгновенное ощущение покоя.

Попробуйте использовать его в комнатах, имеющих хорошее естественное освещение, чтобы придать пространству еще больше глубины.

Шалфей

Ищете стильный оттенок, который не будет голубым или белым? Мягкий шалфей зеленый может стать идеальным вариантом для вас. Он может добавить в помещение сбалансированной индивидуальности, и никогда не будет переполнять или перегружать пространство.

Шалфей станет отличным выбором для помещений, где вы хотите создать уникальный, интересный дизайн. Он может быть акцентным цветом, который, впрочем, все еще создает иллюзию большего пространства.