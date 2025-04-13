Накопленная плесень может вызвать аллергию и производить токсины, которые вредны для вашего здоровья, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Влияние плесени может вызвать кашель, хрипы, одышку и респираторные инфекции. Кроме того, плесень может ухудшить астму, спровоцировать аллергию, раздражить кожу, глаза, нос и горло. В группе риска – дети, пожилые люди и те, кто имеют респираторные заболевания.

Чтобы предотвратить появление плесени в доме, важно бороться с конденсатом и влажностью – главными причинами появления плесени.



Есть несколько причин, которые приводят к плесени / Фото Pexels

Именно накопление избыточной влаги в воздухе является основным фактором образования конденсата и сырости в доме. В сочетании с теплом это создает идеальные условия для процветания плесени. Эксперты рассказали о 3 вещах, которые усиливают появление плесени дома.

Сушка вещей в комнате

Многие сушат вещи в комнате, а это приводит к повышению влаги в воздухе. Чтобы избежать проблемы, нужно использовать дома осушитель воздуха, который будет вытягивать влагу из одежды и воздуха, обеспечив сухость вещей за несколько часов.

К слову! Плесень на стенах или потолке является серьезной проблемой, которая вредит здоровью и неэстетично выглядит. Чем вывести плесень – читайте в нашем материале.

Кипячение чайника

Причиной образования конденсата и плесени может пар, который образуется от кипячения чайника на кухне. Чтобы избежать плесени, нужно проветривать помещение используя вытяжку или просто открыв окно

Чтобы контролировать влажность и улучшить качество воздуха в помещении, стоит выработать привычку регулярно проветривать дом, открывая двери и окна на 5-10 минут ежедневно.