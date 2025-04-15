Пофарбуйте стіни у ці 4 кольори: навіть найменша кімната стане просторішою

Маленький простір – це додатковий виклик для власників під час ремонту, адже потрібно не тільки розмістити у ньому усі меблі та дрібнички, але й зробити так, аби кімната виглядала органічною та не тісною. І правильний вибір кольорів може у цьому допомогти.

Спроєктувати маленький простір може бути непросто, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. І незалежно від того, чи ще спальня, чи кухня, чи вітальня, потрібно подумати над тим, як змусити кімнату виглядати більшою, ніж вона є.

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І є один простий секрет, який допоможе візуально збільшити будь-який простір – вдало підібраний колір фарби.

Білий

Цей універсальний колір творить справжні дива з маленьким простором та може візуально збільшити навіть найменшу комірчину. Окрім того, є чимало способів, які допоможуть зробити так, аби білий у кімнаті виглядав шикарно та стильно, а не нудно та стерильно.

Головне, стежте за тим, аби покрити у однаковий відтінок і стелю, і стіни – аби поряд з новим білосніжним кольором не залишилося і сліду старої жовтуватої фарби, адже вона тоді виглядатиме ще більш брудною.



Білі стіни можуть збільшити простір / Фото Pexels

Кремовий

Вам не подобається білий? Що ж, це цілком нормально, до того ж існує не гірша альтернатива – кремовий, який близький до білого та може так само успішно створити ілюзію додаткових квадратних метрів.

Ви можете обрати і брудно-білий, і кремовий відтінки – вони вважаються вічною класикою для коридорів та невеликих кухонь. Ці кольори дозволять зробити простір світлим, адже стіни відбиватимуть максимум світла.

До слова, у квартирах потрібно пильнувати не тільки за кольором стін, але й за наявністю на них небажаних грибків. Раніше ми розповідали про основні причини, з яких з'являється цвіль на стінах.

Світло-блакитний

Незалежно від того, чи ви фарбуєте дитячу кімнату, чи домашній офіс, світло-блакитний відтінок фарби стане ідеальним вибором для невеликих приміщень, адже він виглядає повітряно та яскраво. Це – чудовий варіант, адже він імітує відкритість неба та створює миттєве відчуття спокою.

Спробуйте використовувати його у кімнатах, що мають хороше природне освітлення, аби надати простору ще більше глибини.

Шавлія

Шукаєте стильний відтінок, який не буде блакитним чи білим? М'яка шавлія зелена може стати ідеальним варіантом для вас. Вона може додати у приміщення збалансованої індивідуальності, і ніколи не буде переповнювати чи перенавантажувати простір.

Шавлія стане чудовим вибором для приміщень, де ви хочете створити унікальний, цікавий дизайн. Вона може бути акцентним кольором, який, втім, все ще створює ілюзію більшого простору.