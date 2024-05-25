Лучшие цветы для букетов: они будут стоять в вазе неделями

Когда вы выбираете букет цветов – или себе, или на подарок, вы точно хотите, чтобы они как можно дольше радовали глаз. И некоторые цветы действительно стоят в вазе дольше, чем другие.

Если вы хотите выбрать лучший букет, нужно не только посмотреть на состояние цветов, на их внешний вид, но и обратить внимание на вид растений. Ведь некоторые могут стоять в вазе неделями, а другие завянут уже через несколько дней. Советы 24 подобрали список цветов, которые будут долго стоять у вас дома и не будут терять красивого вида.

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Некоторые цветы также достаточно сложные в уходе в срезанном виде – например, пионы. Вот их точно не стоит покупать, если вы хотите букет, который будет долго стоять – они сбросят лепестки за считанные дни.

Хризантемы

Эти цветы, на удивление, могут стоять в вазе от двух с половиной недель до месяца! Но это, конечно, только при условии правильного ухода. Например, хризантемы – это максимально неприхотливые растения, и для того, чтобы они стояли 4 недели, вам достаточно только часто менять воду и мыть вазу.

Гвоздики

Гвоздики также достаточно устойчивы и могут сохранять свежесть до 20 дней. Но перед тем, как поставить их в ваху, нужно укоротить стебли и хорошо промыть их. Для этих растений идеальной будет вода комнатной температуры, если вы добавите к ней всего одну каплю спирта.

Астры

Уход за астрами – это дело, с которым справится даже ребенок. И эти цветы могут оставаться свежими в течение двух недель или даже дольше. Вам нужно каждый день наливать новую воду в вазу и следить, чтобы она не слишком сильно нагревалась. Держите свои астры подальше от солнечного света, а для того, чтобы цветок хорошо впитывал влагу, срежьте кончик стебля.



Астры могут долго стоять в вазе / Фото Pexels

Ирисы

Перед тем, как ставить их в вазу, вам нужно очистить растение от лишних листьев, которые будут контактировать с водой и могут вызвать гниение. И для того, чтобы они долго стояли, будет достаточно каждый день заменять воду и укорачивать стебли на 1 сантиметр. Флористы также советуют добавлять в воду кусочек сахара или активированный уголь.

Калины

Недаром каллы часто используют для букетов невест – эти цветы чрезвычайно устойчивы, и могут сохранять свежий вид даже без воды. Впрочем, держать их так все же не стоит, а лучше выбрать для растения просторную глубокую вазу. Дольше каллы простоят в сахарном растворе, и если вы уберете их подальше от прямых солнечных лучей и корзин с фруктами.