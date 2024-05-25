Найкращі квіти для букетів: вони будуть стояти у вазі тижнями

Коли ви обираєте букет квітів – чи собі, чи на подарунок, ви точно хочете, щоб вони якомога довше тішили око. І деякі квіти і справді стоять у вазі довше, ніж інші.

Якщо ви хочете обрати найкращий букет, потрібно не тільки подивитися на стан квітів, на їхній зовнішній вигляд, але і звернути увагу на вид рослин. Адже деякі можуть стояти у вазі тижнями, а інші зів'януть вже за кілька днів. Поради 24 підібрали список квітів, які будуть довго стояти у вас вдома і не втрачатимуть гарного вигляду.

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Деякі квіти також досить складні у догляді у зрізаному вигляді – наприклад, півонії. Ось їх точно не варто купувати, якщо ви хочете букет, який довго стоятиме – вони скинуть пелюстки за лічені дні.

Хризантеми

Ці квіти, на диво, можуть стояти у вазі від двох з половиною тижнів до місяця! Але це, звісно, тільки за умови правильного догляду. Наприклад, хризантеми – це максимально невибагливі рослини, і для того, щоб вони стояли 4 тижні, вам достатньо тільки часто міняти воду та мити вазу.

Гвоздики

Гвоздики також досить стійкі та можуть зберігати свіжість до 20 днів. Та перед тим, як поставити їх у ваху, потрібно вкоротити стебла та добре промити їх. Для цих рослин ідеальною буде вода кімнатної температури, якщо ви додасте до неї всього одну краплю спирту.

Айстри

Догляд за айстрами – це справа, із якою впорається навіть дитина. І ці квіти можуть залишатися свіжими протягом двох тижнів чи навіть довше. Вам потрібно кожного дня наливати нову воду у вазу та стежити, щоб вона не надто сильно нагрівалася. Тримайте свої айстри якомога далі від сонячного світла, а для того, щоб квітка добре вбирала вологу, зріжте кінчик стебла.



Айстри можуть довго стояти у вазі / Фото Pexels

Іриси

Перед тим, як ставити їх у вазу, вам потрібно очистити рослину від зайвого листя, яке контактуватиме з водою та може спричинити гниття. І для того, щоб вони довго стояли, буде достатньо кожного дня замінювати воду та вкорочувати стебла на 1 сантиметр. Флористи також радять додавати у воду шматочок цукру чи активоване вугілля.

Кали

Недарма кали часто використовують для букетів наречених – ці квіти надзвичайно стійкі, і можуть зберігати свіжий вигляд навіть без води. Втім, тримати їх так все ж не варто, а краще обрати для рослину простору глибоку вазу. Довше кали простоять у цукровому розчині, і якщо ви приберете їх якомога далі від прямих сонячних променів та кошиків із фруктами.