Несмотря на то, что английские сады имеют определенный эффект случайной запущенности, на самом деле они требуют тщательного ухода, если вы не хотите допустить настоящего хаоса. И начать нужно с того, чтобы подобрать правильные растения.

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Персиковый колокольчик

Существует большое количество замечательных колокольчиков, которые могут дополнить вид вашего сада. И колокольчик персиколистный, или иначе – Campanula persicifolia – станет отличным выбором, ведь он цветет в течение почти всего лета.

Он имеет длинные стебли, на которых появляется достаточно много бутонов, поэтому он прекрасно будет смотреться и в саду, и в композициях у вас в вазе. А в отличие от многих других колокольчиков, эти не рассеиваются самостоятельно по участку, и поэтому не превратятся в конце концов в нежелательный сорняк.

Дельфиниум

Дельфиниумы – это несколько темпераментные растения, и они все же стоят потраченных на них усилий. Они могут выдерживать достаточно холодные зимы, и обратите внимание на то, что они не слишком хорошо переносят сильную жару и недостаток влаги, поэтому вам нужно уделить дополнительное внимание поливу.

Лучше выделить для дельфиниума защищенное от сильного ветра место, ведь высокие цветочные колоски может сбить сильными порывами или дождем. Дельфиниум может цвести с лета и до осени, постоянно украшая ваш сад.

Выносливая герань

Выносливые герани – это низкие, холмистые растения, которые могут заполнить основу высших цветов и добавить вашему саду волшебной легкости.

Традиционная выносливая герань цветет всего один раз, и это цветение может длиться несколько недель. Впрочем, новые сорта – например, "Розанна", могут цвести в течение всего лета.

Если в июле ваши растения начнут выглядеть несколько ободранными, не бойтесь их обрезать. Уже через несколько недель на их месте появятся новые приросты и цветы.

Мальва

Трудно найти другие такие замечательные и очаровательные цветы для сада, как мальвы. Многие садоводы выращивают их через их достаточно большие размеры – они могут стать интересными вертикальными акцентами для любой части вашего сада.

Кроме того, из них могут получиться замечательные "ширмы", если вы пытаетесь замаскировать не слишком презентабельные части вашего двора – например, компостную кучу и тому подобное.

Японская анемона

Для того, чтобы создать в саду дополнительное великолепие в более позднем сезоне, вы не найдете лучшие цветы, чем анемоны. Они имеют достаточно легкую, воздушную природу, и будут прекрасно чувствовать себя в вашем саду.

Для японских анемон лучше всего подходит влажная, однако хорошо дренированная почва. Такие растения могут стать достаточно высокими, и могут потребовать правильной посадки – особенно сорта, имеющие двойные цветы.



Анемоны идеально подходят для сада / Фото Pexels

Учитывайте то, что вы можете выбрать даже цвет анемон – японские могут отличаться от белого до оттенков розового, фиолетового и насыщенного красного.

Лаванда

Вероятно, лаванда – это именно тот цветок, что больше всего ассоциируется с английскими садами. Эти пурпурно-голубые и насыщенно-фиолетовые цветы могут идеально подойти для умеренного и туманного климата.

Впрочем, учитывайте то, что большинство сортов лаванды погибают от слишком большого количества влаги, поэтому не пытайтесь поливать их слишком часто.

Пион

Несмотря на то, что пионы имеют достаточно короткий период цветения, они все равно стоят того, чтобы вы посадили их у себя в саду. Они настолько ароматные и потрясающие, что все остальное в вашем саду в этот период просто не будет иметь значения.

Учитывайте также то, что листья пионов будут выглядеть красиво на протяжении всего сезона. Но во влажных условиях вам нужно следить, чтобы на растении не появилась серая плесень.