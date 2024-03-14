Попри те, що англійські сади мають певний ефект випадкової занедбаності, насправді вони потребують ретельного догляду, якщо ви не хочете допустити справжнього хаосу. І почати потрібно з того, щоб підібрати правильні рослини.

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Персиковий дзвіночок

Існує велика кількість чудових дзвіночків, які можуть доповнити вигляд вашого саду. І дзвіночок персиколистий, або ж інакше – Campanula persicifolia – стане чудовим вибором, адже він цвіте протягом майже всього літа.

Він має довгі стебла, на яких з'являється досить багато бутонів, тому він чудово виглядатиме і в саду, і в композиціях у вас у вазі. А на відміну від багатьох інших дзвіночків, ці не розсіюються самостійно по ділянці, і через це не перетворяться зрештою на небажаний бур'ян.

Дельфініум

Дельфініуми – це дещо темпераментні рослини, та вони все ж варті витрачених на них зусиль. Вони можуть витримувати досить холодні зими, та зверніть увагу на те, що вони не надто добре переносять сильну спеку та нестачу вологи, тож вам потрібно приділити додаткову увагу поливу.

Найкраще виділити для дельфініуму захищене від сильного вітру місце, адже високі квіткові колоски може збити сильними поривами чи дощем. Дельфініум може цвісти від літа і аж до осені, постійно прикрашаючи ваш сад.

Витривала герань

Витривалі герані – це низькі, горбисті рослини, які можуть заповнити основу вищих квітів та додати вашому саду чарівної легкості.

Традиційна витривала герань цвіте всього один раз, та це цвітіння може тривати кілька тижнів. Втім, новіші сорти – наприклад, "Розанна", можуть цвісти протягом усього літа.

Якщо в липні ваші рослини почнуть виглядати дещо обдертими, не бійтеся їх обрізати. Вже за кілька тижнів на їхньому місці з'являться нові прирости та квіти.

Мальва

Важко знайти інші такі чудові і чарівні квіти для саду, як мальви. Чимало садівників вирощують їх через їхні досить великі розміри – вони можуть стати цікавими вертикальними акцентами для будь-якої частини вашого саду.

Окрім того, з них можуть вийти чудові "ширми", якщо ви намагаєтеся замаскувати не надто презентабельні частини вашого двору – наприклад, компостну купу тощо.

Японська анемона

Для того, щоб створити у саду додаткову пишність у більш пізньому сезоні, ви не знайдете кращі квіти за анемони. Вони мають досить легку, повітряну природу, і будуть чудово почуватися у вашому саду.

Для японських анемон найкраще підходить вологий, проте добре дренований ґрунт. Такі рослини можуть стати досить високими, і можуть потребувати правильної посадки – особливо сорти, що мають подвійні квіти.



Анемони ідеално підходять для саду / Фото Pexels

Зважайте на те, що ви можете обрати навіть колір анемон – японські можуть різнитися від білого до відтінків рожевого, фіолетового та насиченого червоного.

Лаванда

Певно, лаванда – це саме та квітка, що найбільше асоціюється із англійськими садами. Ці пурпурно-блакитні та насичено-фіолетові квіти можуть ідеально підійти для помірного та туманного клімату.

Втім, зважайте на те, що більшість сортів лаванди гинуть від надто великої кількості вологи, тож не намагайтеся поливати їх надто часто.

Півонія

Попри те, що півонії мають досить короткий період цвітіння, вони все одно варті того, щоб ви посадили їх у себе в саду. Вони настільки ароматні і приголомшливі, що все інше у вашому саду в цей період просто не матиме значення.

Зважайте також на те, що листя півоній будуть виглядати красиво протягом усього сезону. Та у вологих умовах вам потрібно стежити, щоб на рослині не з'явилася сіра пліснява.