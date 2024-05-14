Чтобы пышная цветочная клумба радовала вас все лето, посадите на ней цветы, которые идеально подходят для посадки в мае. Некоторые растения прорастают за неделю, поэтому к середине лета сад станет красочным, если не откладывать посадку позже.

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Какие цветы посадить в мае

Роза

Некоторые розы стоит высаживать отдельно, а некоторые – группами. Куст розы по высоте должен быть от 15 сантиметров (бордюрные розы), а плетистые – до 4 метров.

Кусты в открытый грунт сажайте уже в середине мая, что к концу месяца цветок прижился и радовал цветением. Для того, чтобы он обильнее цвел, перед высадкой погрузите корни растения в воду на несколько часов.

Ромашка

Эти цветы способны превратить клумбу в цветущее поле. Ромашка любит тепло и солнце, поэтому высаживать стоит на тех участках, где нет тени.



В мае можно сажать ромашки / Фото Pexels

Настурция

Эти цветы растут с мая по сентябрь. Существуют однолетние и многолетние сорта. Этим цветам присущ период прорастания в течение двух недель. Для посадки выбирайте солнечные участки, которые защищены от ветра.

Астры

Китайские сорта астр отличаются пышностью, напоминая хризантемы. Они легко переносят засушливый климат и влагу, но страдают от фитофтороза. Не рекомендуется высаживать астры вблизи растений семейства пасленовых.

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Бархатцы

Красивые бархатцы точно должны быть в каждом саду. Они удивят вас разнообразной окраской и приспособлением к влажному или сухому климату. Май начался с теплой и сухой погоды, поэтому высаживать бархатцы стоит на глубине до 3 сантиметров.

Также высаживайте в мае гипсофилу, петунии, фиалки, незабудки, гесперис и рудбекию. Эти цветы можно сажать во второй половине мая, поскольку для лучшего роста им нужно стабильное тепло.