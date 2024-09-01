Если вы хотите следующей весной приехать на дачу и сразу же увидеть цветущий сад, тогда нужно немного поработать уже прямо сейчас. Сентябрь – это очень удачное время для того, чтобы высадить несколько растений.
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Какие луковичные культуры посадить в сентябре
Существует пять видов растений, которые можно сажать в сентябре без лишних опасений. Но затягивать с этим все же не стоит, ведь позже осенью они уже просто не приживутся. Поэтому будьте внимательны и сохраните себе этот список до следующих выходных или дня, что вы проведете на участке.
- Гиацинты. Сажать их нужно в открытой местности участка. Большие луковицы – на 15 – 18 сантиметров, а маленькие – на 8 – 10.
- Крокусы. Сажайте их под деревьями или на открытом участке. И учитывайте, что если посадить их в тени, они распустятся позже.
- Лилии. Их высаживают на глубине 10 – 12 сантиметров, если это низкорослые сорта, и 15 – 20, если высокорослые. Участок нужно выбрать солнечный.
- Нарциссы. Землю лучше выбрать рыхлую, а также участок, на котором будет много солнца.
- Тюльпаны. Сажайте их на глубину 15 – 20 сантиметров на участке, где нет сквозняков и тени.
Некоторые растения можно посадить в сентябре / Фото Pexels
Какие многолетние цветы нужно посадить в сентябре
Сентябрь подходит не только для луковичных, но и многолетних растений. Вы можете высадить и рассаду, и пересадить уже взрослые растения на новое место. Если вы не знаете, какие именно цветы выбрать для посадки, то этот небольшой список должен прийти вам на помощь.
- Анютины глазки – сажать их можно на любом участке, главное, чтобы почва была водопроницаемая.
- Ирисы – распределите куст и высадите на солнечный, защищенный от ветра участок.
- Незабудки – семена можно сеять на клумбу в тени или полутени.
- Пионы – для этих растений лучше всего подойдет солнечный участок с небольшим затемнением.
- Флоксы – разделите куст и высадите его на хорошо освещенный участок. Почву нужно перед этим качественно увлажнить.