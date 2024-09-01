Якщо ви хочете наступної весни приїхати на дачу і відразу ж побачити квітучий сад, тоді потрібно трохи попрацювати вже прямо зараз. Вересень – це дуже вдалий час для того, щоб висадити кілька рослин.
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Які цибулинні культури посадити у вересні
Існує п'ять видів рослин, які можна садити у вересні без зайвих побоювань. Та затягувати з цим все ж не варто, адже пізніше восени вони вже просто не приживуться. Тож будьте уважними і збережіть собі цей список до наступних вихідних чи дня, що ви проведете на ділянці.
- Гіацинти. Садити їх потрібно у відкритій місцевості ділянки. Великі цибулини – на 15 – 18 сантиметрів, а маленькі – на 8 – 10.
- Крокуси. Садіть їх під деревами чи на відкритій ділянці. Та зважайте, що якщо посадити їх у затінку, вони розпустяться пізніше.
- Лілії. Їх висаджують на глибині 10 – 12 сантиметрів, якщо це низькорослі сорти, та 15 – 20, якщо високорослі. Ділянку потрібно обрати сонячну.
- Нарциси. Землю краще обрати пухку, а також ділянку, на якій буде багато сонця.
- Тюльпани. Садіть їх на глибину 15 – 20 сантиметрів на ділянці, де немає протягів та тіні.
Деякі рослини можна посадити у вересні / Фото Pexels
Які багаторічні квіти потрібно посадити у вересні
Вересень підходить не тільки для цибулинних, але й багаторічних рослин. Ви можете висадити і розсаду, і пересадити вже дорослі рослини на нове місце. Якщо ви не знаєте, які саме квіти обрати для посадки, то цей невеликий список має прийти вам на допомогу.
- Братки – садити їх можна на будь-якій ділянці, головне, щоб ґрунт був водопроникний.
- Іриси – розподіліть кущ та висадіть на сонячну, захищену від вітру ділянку.
- Незабудки – насіння можна сіяти на клумбу в тіні чи напівтіні.
- Півонії – для цих рослин найкраще підійде сонячна ділянка з невеликим затемненням.
- Флокси – розділіть кущ та висадіть його на добре освітлену ділянку. Ґрунт потрібно перед цим якісно зволожити.