Посадите их под деревьями: эффектные цветы, которые любят тень

Найти красивые, но тенелюбивые растения может быть настоящей проблемой, ведь под раскидистой кроной деревьев выживают далеко не все виды. Впрочем, есть несколько растений, которые идеально подойдут для таких насаждений.

Конечно, вам хочется максимально украсить свой сад – и не только красивыми плодовыми деревьями, а и цветами. Впрочем, очень важно подобрать такие их виды, что будут не только красиво выглядеть, но и могут выдержать густую тень.

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Папоротник

Папоротник – это то растение, что может расти и в полутени, и в полной тени. А вот на открытом пространстве он может подарить вам пышную роскошную зелень в тени любого дерева. И к тому же вы можете найти папоротник даже на самый привередливый вкус: он различается в цвете, формах и размерах, так что вы точно подыщете идеальный вариант для себя.

Еще один плюс папоротника – он достаточно неприхотлив в уходе, теневынослив. Также это многолетнее растение будет хорошо себя чувствовать и в условиях пятнистого освещения, а глубокая корневая система поможет конкурировать за воду и питательные вещества. Такое растение также может выдерживать значительные колебания во влажности и качестве почвы.



Папоротник идеален для тенистых садов / Фото Pexels

Хоста

Хоста – это то растение, которое также будет хорошо цвести в условиях частичной и полной тени. И эти цветки также привлекают опылителей, поэтому выращивание этого цветка может быть отличным решением для сложных садовых участков.

Хоста может адаптироваться и к сухой почве, и к тяжелой тени, поэтому она является фаворитом у многих садоводов.

Коралловые колокольчики

Это растение требует немного больше света, чем те, что уже были упомянуты выше. Но его среди других отличает также достаточно длительное время цветения. И для того, чтобы получить потрясающие листья и цвет, подумайте о том, чтобы высадить это растение у себя в саду. Оно идеально подойдет для клумб вокруг деревьев, а тень на самом деле только усиливает яркий цвет листьев кораллового колокольчика.

Растения эти ценят прежде всего за широкий спектр цветов – оттенки темно-зеленого, фиолетового, оранжевого, бронзового и ярко-салатового.

Орлики

Еще одно название этого цветка – аквилегия. Ее больше всего привлекают участки на солнце и в полутени, и она может привлекать опылителей. Особенно красиво цветы выглядят, когда растут в тенистых лесных районах. Если вы посадите их вокруг дерева, вам легко удастся создать незабываемый и уникальный дизайн сада.

Аквилегия также известна своими привлекательными листьями – они напоминают папоротник; кроме того, причудливые и необычные цветы придадут особую атмосферу любой клумбе.

Аюга

Этот цветок будет хорошо расти и в тени, и на солнце, а также он имеет вечнозеленые листья. Аюга – это низкорослое почвопокровное растение, идеально подходит для тени больших деревьев, где другим растениям приходится бороться за выживание.

Впрочем, учитывайте то, что несмотря на простоту в выращивании, аюга может быстро захватить территорию. Но есть в этом и плюсы – это же растение будет подавлять сорняки вокруг.