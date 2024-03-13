Какие цветы посадить на кладбище: список растений, которые хорошо приживаются

Собираясь посадить цветы на кладбище, стоит учесть, будет ли определенное растение расти в данном месте. В основном это зависит от наличия солнца или тени. Цветы сажают на могилах, чтобы озеленить территорию и придать ухоженный вид памятнику или надгробию.

На могиле важно сажать те цветы, которые не требуют особого ухода и могут хорошо расти, даже если почва будет сухой. Если вы живете далеко, то однолетние цветы сеять не стоит, ведь они нуждаются в обильном поливе – это петуния, бархатцы и тому подобное.

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От экзотических цветов откажитесь, поскольку они очень капризны в уходе и с большой вероятностью могут не прижиться на кладбище.

Какие растения и цветы посадить на кладбище

Если у вас небольшой участок для посадки растений, но вы хотите что-то посадить, то суккуленты станут отличным выбором. Они не требуют частого полива и устойчивы к засухе. На могилах можно сажать очиток, каменную розу, молодило.

Для красивого озеленения посадите барвинок, ландыш или тысячелистник. Эти растения тоже неприхотливы и не требуют ухода. Среди однолетних цветов можно определить несколько вариантов, которые хорошо приживаются – это виола, календула, садовая гвоздика, сухоцветы. Чаще всего на кладбищах среди луковичных цветов можно встретить нарциссы й тюльпаны.

Часто выбирая цветы для посадки на кладбище, люди задумываются над их символическим значением и уместными ли они будут. Лилии являются традиционным символом траура, поэтому их можно высаживать на могиле.



Лилии можно сажать на кладбище / Фото Pexels

Посадить на кладбище можно неприхотливые сорта розы. Когда куст разрастется, то будет иметь красивый вид. Эти цветы ассоциируются с любовью и уважением, поэтому их можно сажать на могиле близкого человека. Важно только выбрать сорт, который не будет нуждаться в уходе.

Хризантемы тоже очень часто сажают на кладбище. Они ассоциируются со смертью и похоронами, поэтому хорошо подходят для посадки на могиле. Найдите только такой сорт, который переносит жару и не требует укрытия зимой.

Это не полный перечень цветов, которые могут быть посажены на могилах. Отталкивайтесь от собственных предпочтений и тех растений, которые любил человек при жизни. Цветы на могиле – это дань уважения близкому человеку, поэтому не оставляйте пустую землю, а обязательно высадите простые в уходе и красивые растения.