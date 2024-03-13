Даже при минимальном уходе, кусты пиона ежегодно выпускают десятки гигантских цветов. Чтобы они украшали ваш сад и уже расцвели в начале мая, рассказываем, чем их надо подкормить.

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Расчистка пионов

В марте посгребайте веточки и листья, которые накопилось за осень и зиму. После расчистки клумбы, ждите появления ростков. Как только вы их увидите – можете рыхлить почву вокруг куста.

Полив пионов

Пионам необходима влага весной, поэтому когда длительное время будет сухо – начните подливать цветы. Особенно много воды надо в конце весны. На один куст надо 30 литров воды, однако поливать надо не чаще, чем раз в 10 дней. После этого почву надо разрыхлить, чтобы не перекрыть доступ кислорода к корням.



После подкормки пион будет хорошо цвести / Фото Pexels

Подкормка пионов

За время вегетационного периода пионы надо подкармливать 4 раза: в начале сезона, в период формирования бутонов, во время и после цветения.

Коровяк

Первый раз подкармливать цветок надо тогда, когда появятся красные ростки высотой 10 сантиметров. Это поможет сформировать достаточное количество стеблей и листьев. Садоводы советуют настой коровяка развести в 5 литрах воды и настаивать его на солнце неделю. Перед использованием развести с водой в соотношении 1:10. На один куст надо 2 литра настоя.

Дрожжи

Пион также можно подкормить дрожжами. В пол-литровой банке с теплой водой разведите 100 граммов сахара и 100 граммов сухих дрожжей. Перемешайте и оставьте на два часа в теплом месте. Для подкормки 750 миллиграммов раствора разведите в 10 литрах воды.

Сухой навоз

Конский или коровий сухой навоз – это хорошее удобрение для цветов, поскольку в состав входит азот, калий и фосфор. Его надо перекопать с почвой на глубину 30 сантиметров, а тогда рыхлую почву прикрыть перегноем для сохранения влаги.