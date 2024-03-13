Навіть при мінімальному догляді, кущі півонії кожного року випускають десятки гігантських квітів. Щоб вони прикрашали ваш сад та вже розцвіли на початку травня, розповідаємо, чим їх треба підживити.

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Розчищення півоній

У березні позгрібайте гілочки та листя, які накопичилося за осінь та зиму. Після розчищення клумби, чекайте на появу паростків. Як тільки ви їх побачите – можете розпушувати ґрунт навколо куща.

Полив півоній

Півоніям необхідна волога навесні, тому коли тривалий час буде сухо – почніть підливати квіти. Особливо багато води треба наприкінці весни. На один кущ треба 30 літрів води, однак поливати треба не частіше, ніж раз на 10 днів. Після цього ґрунт треба розпушити, щоб не перекрити доступ кисню до коренів.



Після підживлення півонія буде гарно цвісти / Фото Pexels

Підживлення півоній

За час вегетаційного періоду півонії треба підживлювати 4 рази: на початку сезону, в період формування бутонів, під час та після цвітіння.

Коров'як

Перший раз підживлювати квітку треба тоді, коли з’являться червоні паростки висотою 10 сантиметрів. Це допоможе сформувати достатню кількість стебел та листя. Садівники радять настій коров’яка розвести у 5 літрах води та настоювати його на сонці тиждень. Перед використанням розвести з водою у співвідношенні 1:10. На один кущ треба 2 літри настою.

Дріжджі

Півонію також можна підживити дріжджами. У півлітровій банці з теплою водою розведіть 100 грамів цукру та 100 грамів сухих дріжджів. Перемішайте та залишіть на дві години в теплому місці. Для підживлення 750 міліграмів розчину розведіть в 10 літрах води.

Сухий гній

Кінський чи коров’ячий сухий гній – це хороше добриво для квітів, оскільки в склад входить азот, калій та фосфор. Його треба перекопати з ґрунтом на глибину 30 сантиметрів, а тоді пухкий ґрунт прикрити перегноєм для збереження вологи.