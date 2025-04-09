Какие цветы посадить на кладбище: подборка самых популярных растений

Весной все не только осуществляют огородные работы на собственных участках, но и приступают к посадке растений на кладбище. В апреле уже можно сажать цветы на могилах близких, поэтому советуем обратить внимание на неприхотливые растения, которые не требуют частого ухода.

На могиле важно сажать те цветы, которые будут расти даже в сухой почве, пишет 24 Канал. Для тех, кто живет далеко и не имеет возможности постоянно ухаживать за цветами, от однолетних растений стоит отказаться, потому что они требуют постоянного полива. Экзотические цветы капризны в уходе, и такие не совсем подходит сажать на кладбище.

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На могиле надо сажать цветы, которые не требуют постоянного полива и смогут цвести все лето. Растение должно украшать могилу, долго цвести и быть зеленым как можно дольше.

Какие растения и цветы посадить на кладбище

На маленьком участке можно посадить суккуленты, которые не требуют полива и устойчивы к засухе. Чтобы озеленить могилу, стоит посадить барвинок или ландыш. Растения известны тем, что не являются прихотливыми и не требуют особого ухода.

Кстати! Для улучшения цветения роз рекомендуется сажать рядом определенные растения, о которых мы рассказали в нашем материале.

Если есть желание посадить однолетние цветы, то это может быть виола, календула или садовая гвоздика. Среди луковичных цветов стоит обратить внимание на тюльпаны и нарциссы.

Высаживать на могиле можно лилии, которые являются символом траура. Также люди часто сажают кустовые розы. Когда они разрастаются, то имеют красивый вид. Розы советуют сажать на могиле близкого человека, поскольку они ассоциируются с уважением и любовью.



На кладбище надо выбирать соответствующие цветы / Фото Pexels

Часто на кладбище сажают хризантемы. Именно этот вид цветов ассоциируется с похоронами и смертью, поэтому подходят для посадки на могиле.

На глинистой почве надо сажать растения, которые переносят влажность и имеют хорошую дренажную способность. Это могут быть ландыши, ирисы или астильбы. Для песчаного грунта подойдет гортензия, лаванда или розмарин.

Это лишь маленький список цветов, которые чаще всего сажают на могилах. Посаженные растения являются данью уважения близкому человеку, поэтому здесь можете отталкиваться от собственных предпочтений и сажать те цветы, которые человек любил при жизни.