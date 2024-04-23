Имеют невероятный запах: какие ароматные цветы посадить в саду

Конечно, цветы должны радовать глаз своей красотой, но они также могут поразить вас и невероятно интересным ароматом. И если вы хотите заполонить свой сад сладким запахом, вам нужно правильно подобрать растения.

О вкусах, конечно же, не спорят, и каждый человек имеет свои любимые декоративные цветы. Кто-то любит разнообразные оттенки, кому-то больше нравится однотонные растения. Но в одном большинство людей сходятся – цветы должны поражать также и запахом.

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Ландыш

Если у вас в саду есть тенистая зона, тогда для нее идеальным местом станет ландыш. Этот цветок не только считается национальным символом Финляндии, но и очень популярен также в Украине. Вероятно, этот цветок – самый ароматный многолетний, который вы вообще можете найти.

Ландыши не вырастут очень большими – редко они бывают выше, чем 20 – 30 сантиметров в высоту, и ароматы от них распространяются невероятно насыщенные и многогранные.

И размножаются эти цветы быстро и легко – возможно, вам даже придется сделать специальную ограду, чтобы помешать самовольному распространению ландышей у себя по участку.

Жасмин

Если вы хотите иметь у себя на участке цветочное облако с пьянящим ароматом, тогда вам точно стоит посадить жасмин. Этот куст насчитывает десятки различных сортов, отличающихся формой цветов – они бывают маленькие и большие, простые и махровые. Может различаться также и размер кустов – от низкорослых до таких, достигающих 2 – 3 метров в высоту.

В жасмине содержатся эфирные масла в большой концентрации. Их добывают и используют и в косметике, и в ароматерапии. А вы можете просто посадить растение в саду и наслаждаться цветением и ароматом.



Жасмин очень красиво цветет / Фото Pexels

Глициния

Если же вас привлекают не кусты и цветы, а лианы, тогда для вас отличным вариантом станет глициния – она может дополнить любой дизайн сада и заполонить его сладкими и интересными ароматами. Часто ее также используют для декорирования вертикальных сооружений – из нее даже можно сделать цветущие арки!

Наиболее популярные сорта этой лианы – белые и пурпурные. Цветы, к сожалению, достаточно быстро опадают после завершения цветения. А этот период приходится на конец мая и начало июня.

Лилия

Конечно же, всем знакомый запах лилии. Но этот цветок поражает не только ароматом, но и невероятным внешним видом. А настоящие поклонники лилий уверенно скажут вам, что эти цветы – самые ароматные в мире.