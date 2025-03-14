6 весенних цветов, не требующих ухода: они засухоустойчивы

Если вы хотите наполнить свой сад цветом, уже сейчас нужно разобраться, какие цветы нужно в нем посадить. И некоторые варианты так просты в выращивании, что идеально подойдут даже для новичков.

Может показаться, что для достижения пышного и красивого цветника дачникам нужно вложить очень много усилий, но это не всегда так: некоторые растения почти не требуют ухода, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Snewart.

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Ангелония

Это растение, также известна как летний львиный зев за похожее цветение, почти не нуждается в уходе. Вы можете подобрать сорт, который цветет тем цветом, что вам нравится: белым, голубым, розовым или различными оттенками фиолетового. В большинстве мест растение выращивают как теплолюбивый однолетник.

Расти лучше ангелония будет на солнечном участке или в полутени. Сажайте ее в хорошо дренированную почву.

Эхинацея

Это растение является чрезвычайно засухоустойчивым и будет радовать вас цветением при практически любых условиях выращивания. Она также достаточно компактная, однако будет выглядеть эффектно на любой клумбе.

Цветок выглядит хорошо в течение целого сезона, а его крепкие стебли делают его идеальным для срезанных букетов.

Кстати, ранее мы рассказывали о цветах, которые цветут уже в марте, поэтому стоит высадить их у себя в саду.

Пион

Пион известен своей способностью процветать в течение лет, и многие его виды устойчивы к засухе. Пышный и элегантный пион дополнит любой сад или клумбу большими цветами с тремя слоями мягких пастельных лепестков.



Пионы не требуют много ухода / Фото Pexels

А глубоко-зеленые листья весной становятся красноватыми, поэтому растение в течение целого года будет выглядеть интересно – даже когда на нем нет цветов.

Флокс

Это очаровательное низкорослое многолетнее растение имеет ярко-белое цветение с фиолетовым центром. Цветением она будет радовать уже в конце весны и в начале лета, образуя плотный раскидистый коврик на клумбе.

Она также может привлечь бабочек и добавить всплеска цвета к любой солнечной грядке или клумбе.

Тысячелистник

Это полевое растение может украсить и клумбы – и выглядит волшебно благодаря перистым листьям, напоминающим папоротник, а также скоплению маленьких белых соцветий с розовыми центрами.

Тысячелистнику нужен минимальный полив после того, как он вырастет. А вот чрезмерного полива как раз стоит избегать, ведь это может привести к корневой гнили растения или появлению мучнистой росы.

Лаванда

Этот кустистый кустарник с голубовато-фиолетовыми цветами – любимец многих садоводов, и не только из-за красивого цветения и незабываемого аромата, но и из-за неприхотливости в уходе.

Некоторые виды лаванды цветут весной, а другие – летом. И, совместив их на своей клумбе, вы можете достичь яркого и долгого цветения.