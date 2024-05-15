Какие растения нужно обрезать уже сейчас: не пропустите их

Май можно назвать решающим месяцем для садоводства, ведь это последний месяц весны, когда вы можете обрезать нужные растения. В это время не стоит пренебрегать садовыми работами, чтобы потом насладиться цветением и урожаем.

Май – это месяц, когда погода больше всего способствует садоводству, ведь почва уже прогрета, но жара, которая может испортить урожай на навредить растениям, еще не наступила. І Porady 24 подобрали список растений, которые нужно обрезать уже сейчас.

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Нежные кустарники

Обрезку некоторых кустарников и живых изгородей, которые цветут весной, например, хеномелеса, стоит оставить до времени, когда цвет опадет. Но вот главная задача садовода в мае – это обрезать такие нежные кустарники, как пеларгонии и фуксии. Не забудьте также о пенстемонах и сальвии.

Впрочем, беритесь за это только после того, как проверите долгосрочные прогнозы погоды относительно заморозков. А если вы хотите получить густые побеги на вечнозеленой живой изгороди, тогда ее обрезкой нужно заниматься в конце мая.

Форзиция

Этот кустарник из семейства оливковых может порадовать вас ярким желтым цветом весной, однако когда цветы опадут, нужно заняться обрезкой, чтобы в следующем году цветение стало только пышнее.



Форзиция цветет весной / Фото "Питомник саженцев"

Дейция

Это – еще одна культура, которую очень важно обрезать именно в мае, поэтому не спешите прятать секатор. Дейция относится к семейству гортензиевых, и весной куст покрывается белыми, розовыми и красными цветами в невероятном количестве.



Дейцию нужно обрезать в мае / Фото "Интерфлора Украина"

Раннецветущий клематис

Лианы этого растения могут выглядеть невероятно, и их все же нужно держать под контролем, чтобы они не заполонили весь ваш участок. Кроме того, если растение будет расти слишком плотно, цветы в следующем году сформируются далеко не на всех побегах.

Поэтому в мае нужно провести обрезку – сразу же после окончания цветения.



Клематисы могут цвести рано весной / Фото "Сад-огород"

Вейгела

Это растение невероятно дополняет любой сад из-за интересной цветовой гаммы цветов – розовых, желтых и светло-красных; и во время цветения цвет может меняться – одни бутоны становятся ярче, а другие светлеют.



Вейгела требует своевременной обрезки / Фото "Добродар"

А еще вейгела может цвести дважды в год – весной и осенью, если вы вовремя обрежете ее в мае.