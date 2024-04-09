Существует очень много разных видов цветов, которые вы можете высадить у себя в саду в апреле. Ранняя весна – это именно то время, когда нужно обратить особо пристальное внимание на ваш сад и заняться обрезками и посадками.

Интересно Эти 4 цветка нужно обрезать уже сейчас: летом они будут цвести пышнее

Анжелика гигас

Этот насыщенный фиолетовый многолетник может внести некоторое разнообразие в вашу пышную зелень. Высаживают его садоводы в течение довольно длительного срока – с марта и вплоть до мая, но обязательно после того, как пройдут последние заморозки.

Цветение этого цветка начнется летом и продлится до марта. Он также может привлекать пчел и бабочек и станет желанным дополнением для любого сада.

Никоциана

Никоцианы могут иметь разные цвета – от голубого до фиолетового. И любят их садоводы прежде всего за интересный сладкий аромат, который становится особенно насыщенным ночью. Семена можно посадить в саду уже в апреле, и летними вечерами вы сможете наслаждаться и привлекательным цветением, и невероятным запахом.

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Маки

Эти красные цветы сеют с марта по май, а цвести они будут все лето и до осени. К тому же эти цветы имеют достаточно большое разнообразие сортов и даже цветов. Среди наиболее популярных – оранжевый калифорнийский мак и полевой мак.

Бархатцы

Это растение – едва ли не первый вариант, что приходит в голову, когда думаете о том, что же нужно посадить в саду. И, стоит добавить, что этот вариант почти беспроигрышный, ведь почти все любят бархатцы.

Они красиво цветут и просты в уходе. Впрочем, вам нужно учитывать, что бархатцы не переносят слишком сухую почву, поэтому вам нужно позаботиться о тщательном поливе, чтобы земля постоянно оставалась немного влажной. Также сажать их нужно в местах, где они будут получать достаточно много солнца.