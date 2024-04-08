Обрезка – это одна из многих садовых работ, которые нужно выполнить в апреле, чтобы летом растения выглядели лучше. И для того, чтобы вы знали, с чего начать этот процесс, специалисты-садоводы поделились кратким перечнем цветов, которые нужно обрезать уже сейчас.

Интересно Ваш урожай будет невероятным: как подкормить клубнику для наилучшего результата

Кустовые розы

Большинство кустов роз нужно обрезать до того, как начнется вегетационный период, но если март выдался холодным, тогда обрезки могут продолжаться до конца апреля. Но прежде чем вы начнете уход за своими розами, нужно дождаться окончания заморозков. В противном же случае вы можете повредить холодом свежесрезанные ветви.

Впрочем, вы должны закончить обрезки до того, как на ветвях появятся новые цветы – это облегчит для вас обнаружение поврежденных и мертвых ветвей.

Гортензии

Лучшее время для обрезки ранних гортензий – это начало весны, ведь именно так вы можете поощрить более интенсивное цветение летом. Но для садоводов, которые оставить головки цветов неповрежденными на зиму, процесс обрезки может продолжаться и до апреля.

Эта форма легкой обрезки обычно лучше всего подходит для тех гортензий, что были только недавно высажены, или не очень хорошо закреплены. Также обрезку в апреле нужно провести для таких видов цветка:

гортензия крупнолистная;

гортензия обыкновенная;

гортензия пильчатая;

гортензия цветолистная.

А вот такие виды, как гортензия волокнистая и гортензия древовидная, могут на самом деле выдержать и сильную обрезку. То, что вам нужно сделать в апреле – это избавиться от головок прошлогодних цветов и обрезать старые стебли на треть или четверть – до того места, где они становятся здоровыми.

Лаванда

Лаванда – это замечательный цветок, который идеально дополнит любой сад, и если пренебрегать обрезками и другим уходом, она довольно быстро может стать непокорной и длинностебельной.

Очень многие садоводы обрезают кусты лаванды в конце лета, после того, как они отцветут. Впрочем, другие убеждены, что лучше этого не делать, ведь отсутствие поздней обрезки даст лаванде дополнительную защиту во время зимних морозов.

Зато тогда лучше подрезать лаванду в апреле – избавиться от старых цветов и обрезать стебли чуть выше, чем самая низкая новая почка на каждом стебле.



Лаванду можно обрезать в апреле / Фото Pexels

Камелии

Несмотря на то, что камелии почти не нуждаются в ежегодной обрезке, вы можете это сделать весной после цветения – это поможет привести в порядок стебли.

Вы также можете сделать свои кусты маленькими и компактными, и лучшее время для этого весна – ведь так вы стимулируете новые побеги к росту.