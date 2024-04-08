Обрізка – це одна із багатьох садових робіт, які потрібно виконати в квітні, щоб влітку рослини виглядали якнайкраще. І для того, щоб ви знали, з чого почати цей процес, фахівці-садівники поділилися коротким переліком квітів, які потрібно обрізати вже зараз.

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Кущові троянди

Більшість кущів троянд потрібно обрізати до того, як почнеться вегетаційний період, але якщо березень видався холодним, тоді обрізки можуть тривати аж до кінця квітня. Та перш ніж ви почнете догляд за своїми трояндами, потрібно дочекатися закінчення заморозків. В іншому ж випадку ви можете пошкодити холодом свіжозрізані гілки.

Втім, ви маєте закінчити обрізки до того, як на гілках з'являться нові квіти – це полегшить для вас виявлення пошкоджених та мертвих гілок.

Гортензії

Найкращий час для обрізки ранніх гортензій – це початок весни, адже саме так ви можете заохотити більш інтенсивне цвітіння влітку. Та для садівників, які залишити головки квітів неушкодженими на зиму, процес обрізки може тривати і до квітня.

Ця форма легкої обрізки зазвичай найкраще підходить для тих гортензій, що були тільки нещодавно висаджені, або ж не дуже добре закріплені. Також обрізку в квітні потрібно провести для таких видів квітки:

гортензія крупнолиста;

гортензія звичайна;

гортензія пилчаста;

гортензія квітколистна.

А ось такі види, як гортензія волокниста та гортензія деревовидна, можуть насправді витримати і сильнішу обрізку. Те, що вам потрібно зробити у квітні – це позбутися головок торішніх квітів та обрізати старі стебла на третину чи чверть – до того місця, де вони стають здоровими.

Лаванда

Лаванда – це чудова квітка, яка ідеально доповнить будь-який сад, та якщо нехтувати обрізками та іншим доглядом, вона досить швидко може стати непокірною та довгостеблою.

Дуже багато садівників обрізають кущі лаванди наприкінці літа, після того, як вони відцвітуть. Втім, інші переконані, що краще цього не робити, адже відсутність пізньої обрізки дасть лаванді додатковий захист під час зимових морозів.

Натомість тоді найкраще підрізати лаванду у квітні – позбутися старих квітів та обрізати стебла трохи вище, ніж найнижча нова брунька на кожному стеблі.



Лаванду можна обрізати у квітні / Фото Pexels

Камелії

Попри те, що камелії майже не потребують щорічної обрізки, ви можете це зробити навесні після цвітіння – це допоможе привести до ладу стебла.

Ви також можете зробити свої кущі маленькими та компактними, і найкращий час для цього весна – адже так ви стимулюєте нові пагони до росту.