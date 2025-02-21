6 цветов, которые нужно высадить на рассаду прямо сейчас: весной поразят цветением

Цветоводы и садоводы знают, что в феврале период отдыха уже подходит к концу – нужно успеть высадить немало рассады, чтобы получить раннее цветение некоторых цветов.

Пышный сад или клумба, заполнена яркими, интересными цветами – это мечта многих цветоводов. И если бы растения зацвели на неделю или даже несколько раньше, чем у соседей, нужно позаботиться о том, чтобы вовремя высадить рассаду, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Яскрава клумба".

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Бегония Махровая

Длительная красота этого цветка может поразить даже требовательных садоводов. Но для того, чтобы она распустилась как можно раньше и пышно цвела, нужно умеренно поливать ее и найти участок с ярким рассеянным светом. В целом бегония неприхотлива к уходу, и будет радовать вас цветением целых полгода!

Сеять ее можно с февраля и до конца мая. Для рассады лучше брать керамический горшок, через поры которого растение будет получать кислород.

Виола

Этот цветок – не только красивый, но и очень яркий, а с его выращиванием из семян справятся даже новички. Достаточно будет только подобрать подходящие емкости и посеять семена в неглубокие бороздки. После этого нужно присыпать их тонким слоем земли в примерно 5 миллиметров. Почву поддерживайте слегка увлажненной, но без избытка воды.

В открытый грунт виолу нужно сажать на хорошо освещенном участке с дренированной почвой. А сеять растение стоит в феврале – начале марта.

Петуния

Правильно выращенная рассада петунии – это залог того, что цветок рано зацветет и долго будет радовать вас яркими лепестками. Лучше всего сеять растение на рассаду в конце февраля, чтобы уже в мае пересадить его в открытый грунт.

Перед посадкой семена петунии нужно замочить – процедура несложная, но благодаря ей ростки пробьются быстрее и будут крепче.



Рассаду петунии нужно сажать в феврале / Фото Pexels

Лобелия ампельная

Для того, чтобы вырастить замечательную рассаду лобелии дома, нужно придерживаться всего нескольких простых правил. Сначала стоит разобраться, как именно сеять растение: маленькие семена распределяются по поверхности почвы. Сверху нужно опрыскать их из пульверизатора, а после этого накрыть емкость пленкой или стеклом.

Если посадочный материал качественный, и вы не будете забывать проветривать семена каждый день, рассада вырастет невероятной.

Кобея

Перед посадкой кобеи нужно обратить внимание на особенности каждого региона: в короткий световой день рассада растения потребует дополнительного источника света. Но для того, чтобы быстро прорастить семена цветка, вы можете прибегнуть к скарификации и замачиванию – тогда растение взойдет очень быстро.

Львиный зев

Это растение будет приковывать взгляды всех в саду – оно яркое и имеет интересную, необычную форму. Для посадки его на рассаду нужно взять неглубокие емкости (не более 10 сантиметров) и укрыть их дренажем.

Выровняйте поверхность почвы и немного уплотните ее, а после этого высыпьте семена. Сверху покройте тонким слоем субстрата и увлажните из пульверизатора. Емкость нужно накрыть пленкой.