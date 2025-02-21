6 квітів, що потрібно висадити на розсаду прямо зараз: навесні вразять цвітінням

Квітникарі та садівники знають, що в лютому період відпочинку вже добігає кінця – потрібно встигнути висадити чимало розсади, аби отримати раннє цвітіння деяких квітів.

Пишний сад чи клумба, заповнена яскравими, цікавими квітами – це мрія багатьох квітникарів. І якби рослини зацвіли на тиждень чи навіть кілька раніше, ніж у сусідів, потрібно подбати про те, аби вчасно висадити розсаду, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Яскрава клумба".

Цікаво Запам'ятайте елементарне правило 80/20: в домі відтепер завжди буде чисто

Бегонія Махрова

Тривала краса цієї квітки може вразити навіть вибагливих садівників. Та для того, аби вона розпустилася якнайраніше і пишно цвіла, потрібно помірно поливати її та знайти ділянку з яскравим розсіяним світлом. В цілому бегонія невибаглива до догляду, і тішитиме вас цвітінням цілих пів року!

Сіяти її можна від лютого і аж до кінця травня. Для розсади краще брати керамічний горщик, через пори якого рослина буде отримувати кисень.

Віола

Ця квітка – не тільки красива, але й дуже яскрава, а з її вирощуванням із насіння впораються навіть новачки. Достатньо буде тільки підібрати відповідні місткості та посіяти насіння у неглибокі борозенки. Після цього потрібно присипати його тонким шаром землі у приблизно 5 міліметрів. Ґрунт підтримуйте злегка зволоженим, але без надлишку води.

У відкритий ґрунт віолу потрібно садити на добре освітленій ділянці з дренованим ґрунтом. А сіяти рослину варто у лютому – на початку березня.

Петунія

Правильно вирощена розсада петунії – це запорука того, що квітка рано зацвіте та довго тішитиме вас яскравими пелюстками. Найкраще сіяти рослину на розсаду в кінці лютого, аби вже у травні пересадити її у відкритий ґрунт.

Перед посадкою насіння петунії потрібно замочити – процедура нескладна, але завдяки їй ростки проб'ються швидше та будуть міцнішими.



Розсаду петунії потрібно садити у лютому / Фото Pexels

Лобелія ампельна

Для того, щоб виростити чудову розсаду лобелії вдома, потрібно дотримуватися всього кількох простих правил. Спершу варто розібратися, як саме сіяти рослину: маленьке насіння розподіляється по поверхні ґрунту. Зверху потрібно обприскати його з пульверизатора, а після цього накрити місткість плівкою чи склом.

Якщо посадковий матеріал якісний, і ви не будете забувати провітрювати насіння кожного дня, розсада виросте неймовірною.

Кобея

Перед посадкою кобеї потрібно звернути увагу на особливості кожного регіону: в короткий світловий день розсада рослини потребуватиме додаткового джерела світла. Але для того, аби швидко проростити насіння квітки, ви можете вдатися до скарифікації та замочування – тоді рослина зійде дуже швидко.

Левиний зів

Ця рослина буде приковувати погляди усіх у садку – вона яскрава та має цікаву, незвичку форму. Для посадки її на розсаду потрібно взяти неглибокі місткості (не більше 10 сантиметрів) та вкрити їх дренажем.

Вирівняйте поверхню ґрунту та трохи ущільніть її, а після цього висипте насіння. Зверху покрийте тонким шаром субстрату та зволожіть з пульверизатора. Місткість потрібно накрити плівкою.