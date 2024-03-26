Красивые и неприхотливые: какие цветы посадить на могиле – секреты выбора

Весна – пора не только работ на огороде, но и на кладбище. Многие украинцы в это время украшают могилы близких.

Для могил обычно выбирают неприхотливые растения. Ведь они не требуют частого ухода.

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Как выбрать цветы для кладбища

Для посадки на кладбище лучше всего подходят цветы неприхотливые, которые не требуют частого полива и цветут все лето. Также очень важно учитывать:

Состав и качество почвы. Обычно на кладбище она глинистая или песчаная. В первой вода будет застаиваться, а в песке – ее для растений будет недостаточно. Почвопокровные растения идеально подходят для посадки на кладбище.

Растение должно быть устойчивым к засухе, морозу и иметь хороший иммунитет к болезням. Учитывая нечастое посещение кладбища, лучше там сажать засухоустойчивые растения.

Освещенность участка. Нужно определить, что посадить на кладбище на солнце, а что легко обходиться без хорошего освещения.

Лучше избегать высадки очень редких цветов, ведь некоторые люди их могут просто сорвать.

Растение должно украшать могилу и цвести или быть зеленым как можно дольше.



На кладбище высаживают неприхотливые растения / Фото Unsplash

Что посадить возле могилы

Для глинистой почвы рекомендуют выбирать растения, которые переносят влажность и имеют хорошую дренажную способность, в частности:

ландыши,

ирисы,

астильбы.

Для песчаного грунта подходят растения, которые хорошо переносят сухость и недостаток влаги:

гортензия,

лаванда,

розмарин.

Для супесчаного грунта, который сочетает глинистый и песчаный, подойдут:

георгины,

анютины глазки,

пионы.

Если почва плодородная, можно посадить розы, лилии, гладиолусы.

Для высадки на солнце рекомендуют выбирать цветы, которые хорошо переносят прямые солнечные лучи и имеют высокую толерантность к жаре, например:

маргаритки,

герань,

подсолнечник.

В тени высаживают цветы, которые хорошо растут в условиях недостатка солнечного света:

фиалки,

хосты,

астильбы.



При выборе растений надо учитывать много факторов / Фото Unsplash

Чаще всего возле памятников высаживают ковровые растения, которые плотно покрывают почву, предотвращая рост сорняков и снижая эрозию. Такие растения обычно не требуют много ухода после высадки, однако создают привлекательный вид. Среди ковровых растений, которые чаще всего высаживают на могилах:

барвинок,

седум,

вербейник монетчатый,

земляника.

Возле могилы можно сажать как многолетние растения, так и однолетники. Большинство отдает предпочтение многолетникам, таким как:

тюльпан,

нарцисс,

незабудка,

эхинацея,

рудбекия,

ландыш,

тысячелистник,

каменная роза (суккуленты),

лаванда,

гортензия.

Однолетние растения требуют ежегодной пересадки, больше усилий по поливу и уходу. В то же время они цветут обильнее и дольше. Кроме этого, их можно менять каждый год. Среди однолетних цветов чаще всего на могиле сажают космею, анютины глазки, календулу, садовую гвоздику, василек.