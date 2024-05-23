Будут цвести все лето: список цветов, которые можно посадить на балконе

В теплое время года так и хочется озеленить балкон красивыми цветами. Сделать это достаточно просто, важно лишь знать, какие растения выбрать для посадки.

Чтобы вырастить цветы на балконе, вам не придется потратить много усилий. Даже самые простые цветы хорошо приживаются и будут радовать ваш глаз все лето, поскольку долго цветут.

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Петуния

Эти цветы чаще всего украшают балконы. Садоводы советуют выбирать петунию ампельную, которая имеет длинные и гибкие побеги. Важно, чтобы на цветы не попадали прямые солнечные лучи, поскольку они плохо влияют на растение. Следите за поливом, но не переусердствуйте, поскольку почва не должна быть слишком влажной.

Алиссум

Такие цветы довольно буйно цветут и красиво выглядят. Для озеленения балконов алиссум подходит идеально. По уходу, то стоит следить за засохшими побегами и обрезать их и осторожно поливать, чтобы не замочить листочки.

Бархатцы

Чаще всего именно бархатцы высаживают на балконе. Специалисты советуют выбирать для горшков низкорослые сорта, которые будут радовать вас до осени. Цветы являются неприхотливыми, поэтому могут расти в тени, но пышнее цвести на солнце.



Бархатцы будут цвести все лето / Фото Pexels

Бегония

Это растение является невысоким, но имеет яркие и пышные цветы. Бегония хорошо растет в тени и любит влажную почву, поэтому подливать ее придется часто.

Лобелия

Низкорослую любят сажать на балконе благодаря пышному цветению цветов в виде колокольчиков. Лобелия не является прихотливой, однако не любит прямых солнечных лучей. Не рекомендуется ее ставить на открытом солнце, поскольку она может погибнуть. Также ее надо часто подливать.