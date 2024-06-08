Садоводы часто прибегают к посадке растений на клумбе в первый месяц лета. Июнь подходит для посадки растений, которые не боятся жары. Если посадить цветы в этом месяце, то они зацветут до конца лета или начала осени.
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Какие однолетние цветы посадить в июне
Быстрорастущие однолетние цветы порадуют цветением и будут пышно расти до первых морозов.
- календула – зацветет через полтора месяца;
- космеи пересаживают в июне из горшка на клумбу;
- василек – любит дренированную почву;
- ипомеи сеют возле вертикальной поверхности для создания живой изгороди;
- бархатцы можно сажать в течение всего июня, и тогда они распустятся осенью.
Также можно посадить пышное и неприхотливое растение алиссум, вьюнку и теплолюбивую настурцию и быстрорастущие циннии. Все эти растения любят солнце, поэтому важно выбирать участок без тени.
В июне можно сажать васильки / Фото Pexels
Какие многолетние цветы посадить в июне
Некоторые многолетние цветы хорошо приживаются на новом месте после высадки в июне. Посадите в этом месяце яркие газании, гвоздики, георгины и астры. Львиный зев выращивают через рассаду, колокольчики сажают на солнечный участок, а маргаритки сеют семенами.
Многолетники зацветут только в следующем году, но пересаженная рассада порадует цветением через несколько месяцев.
Какие нетипичные варианты посадить в июне
Эти цветы принято сажать весной или осенью, но летом их также можно посадить. Приложите лишь немного усилий и цветы зацветут на клумбе.
Роза
Эти цветы еще можно успеть высадить в начале лета, важно лишь следить за тем, чтобы не пересыхала почва.
Бегония
Растение сажают в горшок, однако при выращивании в открытом грунте, пересадить надо именно в июне.
Ирисы
Безбородные ирисы в июне сажать не стоит, потому что они не любят засуху. Другие сорта можете высаживать на хорошо освещенном и защищенном от ветра участке.
Гортензии
Сажать стоит только гортензии с закрытой корневой системой. В первые недели после пересадки притеняйте их от палящего солнца.