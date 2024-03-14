Чтобы добавить красоты: 5 цветов белого цвета, которые стоит посадить возле дома

Белые цветы всегда привлекают внимание и красиво смотрятся в контрасте с зеленью. Их также сажают, чтобы немного разнообразить различные цвета других растений. Также цветы добавляют контраста и баланса ландшафтному дизайну.

Пришла весна, поэтому советуем высадить на приусадебном участке несколько красивых цветов белого цвета или выбрать для себя какое-то особое растение.

Смотрите также Какие цветы посадить на кладбище: список растений, которые хорошо приживаются

Маргаритки

Белые цветы станут дополнением к любому саду. Они совсем неприхотливы, достаточно выдержали и не требуют особого ухода.

Нарциссы

Эти красивые цветы являются уникальными благодаря высоким, тонким стеблям и интересным соцветиям зонтиковидной формы. Нарциссы являются многолетними, простыми в выращивании и устойчивы к зимним морозам.



За нарциссами легко ухаживать / Фото Pexels

Гардения

Это растение является прихотливым, но посадив его, вы получите вознаграждение в виде невероятного запаха и красивых белых цветов с темно-зелеными листьями. Лучшее место для них – солнечное с легкой тенью. Растение любит влажность, поэтому когда засуха, гардению надо подливать.

Пионы

Сорта пионов белого цвета – это классика, которая точно должна быть в вашем саду. Цветы являются многолетними и легкие в выращивании, поэтому будут радовать вас каждую весну.

Розы

За кустами розы тоже легко ухаживать, поэтому не бойтесь, что вы сможете как-то запустить растение. Лучше всего цветы приживаются в солнечном месте.