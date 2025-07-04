Эти цветы нельзя держать в доме: настоящий магнит для несчастий

Эзотерики убеждены, что каждое растение, которое вы приносите в дом, имеет свою энергетику – и, к сожалению, далеко не всегда она положительная. Поэтому убедитесь, что вы не держите дома растение, которое притягивает одни только несчастья.

Подаренный букет хочется хранить как можно дольше, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". И поэтому многие засушивают цветы и оставляют их на стенах или в вазах – а делать так эзотерики не советуют.

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Почему нельзя держать засушенные цветы дома?

Не советуют приметы покупать сухие цветы даже как декор, тем более нельзя хранить в сухом виде те растения, что вы собрали самостоятельно. Древние украинские и славянские приметы утверждают, что хранение сухоцветов дома может привести к беде.

Первое поверье утверждает, что такие растения притягивают в дом мертвую энергетику – они ассоциируются с упадком природы, и вроде даже могут "высасывать" силы с того, что окажется рядом – то есть с вас. Верили, будто из-за таких цветов человек может заболеть, стать вялым и грустным без причины.



Сухие цветы дома держать не стоит / Фото Pexels

Кроме того, с сушеными цветами в доме связывают также финансовые расходы – вроде бы сухие букеты приносят бедность, и чем дольше они стоят в вашем доме, тем больше денег будет "высыхать" из кошелька.

Также верят, что сушеные цветы могут притянуть проблемы и в личную жизнь – и поэтому особенно не советуют держать их дома женщинам. Вроде бы эти букеты отпугивают счастье и любовь и приводят к одиночеству.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о том, какие комнатные растения притягивают безбрачие – поэтому лучше избавиться от них как можно скорее.

Кроме того, приметы утверждают, что сухие растения в доме – к застою в жизни. Из-за них вы можете потерять новые возможности, положительные изменения и развитие.