Никогда не обрезайте весной эти 5 деревьев и кустов: урожая не дождетесь

Весна – это время пробуждения природы, и многие садоводы занимаются обрезкой сада, чтобы успеть до момента, пока деревья не пробудятся. Но несмотря на то, что обрезка – это важная весенняя задача, есть несколько растений, которые лучше пропустить.

Обрезка плодовых деревьев весной – это задача, что помогает избавиться от мертвых и старых ветвей, стимулирует рост новых побегов и сохраняет здоровье растений, сообщает 24 Канал. Вот только есть деревья и кустарники, которые обрезать весной все же не стоит.

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Азалии

Если вы хотите весной насладиться цветением азалии, лучше не обрезать ее весной. Это – кустарник, что цветет в это время, поэтому цветочные почки на ветвях завязались еще предыдущим летом. Они могут быть вечнозелеными и даже листопадными кустарниками, и обрезать такие растения нужно сразу же после цветения.

Дуболистная гортензия

Гортензии достаточно сложно обрезать. Дело в том, что некоторые виды этого растения цветут на старой древесине, а некоторые – на новой. И дуболистная гортензия – это многолетний кустарник, имеющий большие гроздья продолговатых цветочных метелок, которые цветут на старой древесине.

Эти растения нужно обрезать осенью, а не весной. Не стоит заниматься обрезкой, пока все цветы не завянут. Впрочем, садоводы утверждают, что больные ветви можно обрезать, как только вы их увидите.



Гортензию не стоит обрезать весной / Фото Pexels

Форзиция

Вероятно, форзиция – это цветущий кустарник, что может украсить любой сад. Ее желтое яркое цветение означает приход весны, и если вы обрежете ее до того, как куст отцветет, цветов можно и не дождаться.

Основные преимущества форзиции заключаются в том, что эти многолетние растения быстро растут, имеют изящную форму и почти не требуют ухода.

Сливы и абрикосы

Деревья весной находятся в состоянии покоя, и если их обрезать рано весной, это может повлиять на урожайность, и плодов вы просто не дождетесь. Лучшее время для обрезки деревьев – когда закончится их вегетационный период, когда почки еще не начали набухать. Многие опытные садоводы также откладывают обрезку плодовых деревьев до осени – тогда это меньше навредит растению.

Если же деревья были посажены осенью, тогда весной все же можно провести первую обрезку, когда деревья только начинают активно расти. Важно сначала укоротить скелетные ветви, а уже потом формировать верхушку дерева. Если ветви большие, их обрезают на треть, более слабые – на половину длины. Слабые ветви стоит удалить полностью.