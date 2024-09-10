Почему-то бытует мнение о том, что осень является благоприятной порой для посадки саженцев, однако садоводы ошибаются, поэтому советуем вам узнать, какие же кусты и деревья не подлежат для посадки осенью, пишут Porady 24.

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Какие деревья нельзя сажать в осеннюю пору

Плохо приживаются осенью костные деревья – это вишня, черешня или слива. Они крайне плохо переносят осеннюю посадку, поскольку для укоренения им нужно гораздо больше времени и теплой погоды. Если же климат холодный, а температура воздуха будет резко падать, деревья просто не выживут.

Это же касается и теплолюбивых культур – персика и абрикоса. Несмотря на то, что суровых зим с резкой минусовой температурой у нас уже нет, впрочем лучше высадку отложить на весну, потому что есть большой риск, что деревья просто не приживутся.



Некоторые деревья нельзя сажать осенью / Фото Pexels

Какие деревья можно сажать осенью

А вот для посадки осенью можете выбрать морозостойкие саженцы – это груши и яблони. Также в осеннюю пору можно сажать рябину или орехи. Садоводы часто сажают ягодные кустарники. Это может крыжовник, смородина или жимолость. Плюсы от посадки осенью в том, что кустарники начинают рано вегетировать и уже гораздо лучше адаптируются при осенней посадке.

За какими деревьями нужен уход осенью

Чтобы подготовиться к зимнему периоду, за некоторыми деревьями надо ухаживать осенью. С плодовых деревьев надо пообрезать сухие ветви, чтобы они смогли сосредоточить энергию на здоровых частях. Стволы надо очистить от лишайников и мха.

Чтобы укрепить корневую систему не забывайте об осенних удобрениях. Лучше всего подходит фосфор и калий. А чтобы корни на зиму не пересыхали, перед наступлением заморозков их надо подлить. Для косточковых деревьев (черешни, сливы, абрикоса) надо использовать препараты против грибков и насекомых, зимующих в коре деревьев. Правильный уход осенью поможет деревьям легче перенести зиму и лучше расти весной.